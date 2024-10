L’AGROPOLI PERDE ANCORA IL SANTA MARIA LA CARITA’ PASSA AL GUARIGLIA 2-3

Una vittoria alla fine giusta per gli uomini di Maschio se si considera però l’arco della partita con una superiorità esercitata a largo campo anche se macchiata da una svista, chiamiamolo svista, dell’arbitro che proprio allo scadere nega all’Agropoli un evidentissimo calcio di rigore. Penalty reclamato in avvio di partita anche per un fallo di mano che l’arbitro non ha voluto assegnare mentre gli ospiti sfioravano a più riprese il goal con una serie di incertezza per la manovra dal basso da parte de portiere Greco prima e del disastroso Tonelli poi ancora il peggiore in campo e decisamente improponibile. Poi al 24′ una grande sforbiciata di Margiotta nell’area avversaria chiama il portiere ad un intervento miracoloso sulla ribattuta si avventa Ferraioli e di testa mette in rete. Poco più tardi è stupendo il goal di Gaudino il quale piazza il destro da dentro l’area dopo una giocata bellissima. L’Agropoli non riesce a capire l’importanza del doppio vantaggio, gli ospiti si buttano nell’area locale e subito fanno capire di poter rimediare. trovando la rete di Rega al 35’, sul cross di Labriola, il difensore è bravo a deviare la palla alle spalle di Grieco; dopo la rete del 2-1 il Santa Maria La Carità continua a spingere e trova il pari al 45’ con un gran colpo di testa di Grieco su assist di Lombardo. Termina così un primo tempo pirotecnico con il risultato di 2-2.

Nel secondo tempo la squadra ospite mantiene il predominio del gioco e al 58’ passa in vantaggio sull’incursione di Labriola, Scognamiglio di testagira di testa e deposita in rete il 2-3. L’Agropoli potrebbe trovare il pari al 75’ su un colpo di testa di Margiotta, risponde con un miracolo Bussone a dire di no. La squadra partenopea poteva chiudere l’incontro all’80 su un errore in uscita di Owusu, ne approfitta Pinto che calcia dal limite dell’area colpendo la traversa.

Nei minuti finali di recupero, ben 7,l’Agropoli va vicino al pareggio con il colpo di testa di Romano, ma ancora una volta Bussone si supera e respinge l’azione prosegue e c’è un rigore netto ma l’arbitro fa segno di no. I delfini pagano la scarsa esperienza, la mancanza di uomini di esperienza, delle assenze di Luvumba e Giordano e in special modo la presenza di troppi giocatori scarsi in squadra. Si vede che la mano dell’allenatore c’è perchè si notano schemi, impostazioni e intuizioni tattiche, ma non ci sono gli uomini giusti, la squadra è scarsa e va rinforzata altrimenti farà un solo tonfo. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Greco 6

Le incertezze iniziali e un paio di ottimi interventi hanno caratterizzato la partita del numero 1 agropolese. Questa volta è parso poco concentrato e con la testa da un’altra parte.

Di Pasquale 5 inizia bene poi si perde per strada, nella doppia fase fa preferire la prima, non aiuta i centrali.( 28’st TegoloS.V),

Brignola,5 Bello il suo stile, ottimo calcio ma sbagia i tempi di sovrapposizione e non partecipa attivamente al gioco.

Owusu 5 L’errore finale che ha fatto cogliere la traversa a Pinto ha finito per sminuire la sua prestazione già poco buona.

Tonelli 4 improponibile, qualcosa si scandaloso tenere questo giocatore in campo, sbaglia il 90 per cento delle giocate, non copre, non si integra.

Ramacciotti,5 salva sulla linea dopo un errore del portiere ma

Ferraiolo,6 un bel goal di testa poi solo confusione, non interpreta bene le direttive del tecnico

Stallone 5 lo avevano cacciato per disperazione l’anno scorso, chissà come lo hanno riproposto, su questo calciatore non ci esprimeremo mai e non lo riteniamo all’altezza dell’Agropoli (20’st Riccio S.V),

Margiotta,7 il migliore dell’Agropoli ogni volta che tocca il pallone è qualcosa di importante per la squadra, propizia il primo goal, impegna il portiere con un colpo di testa nel recupero e serve ai compagni palloni sempre preziosi.

Gaudino 7 palla al piede gioca sempre bene, non copre però come chiede l’allenatore e poi fa un goal bellissimo e questo fa capire la sua importanza in avanti e meno in copertura. (34’st Grimaldi S.V),

Romano 6 Riesce sempre ad essere propositivo e uno dei senatori della squadra

