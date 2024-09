L’AGROPOLI PERDE ANCORA IL SOLOFRA NE FA 2

Ancora una sconfitta per l’Agropoli sul campo del Solofra. In trasferta la squadra no ne becca una e si rivela debole e vulnerabile. Il risultato appare anche giusto rispetto all’andamento della gara stessa e i delfini devono abituarsi a questo andamento molto difficoltoso e lottare con i denti per ottenere una difficilissima salvezza. Purtroppo da tempo stiamo segnalando un calciatore come non appropriato e non all’altezza della situazione forse è una marchetta fatta con qualche società altrimenti non si spiega.

E Tonelli un under scarso e non altezza del campito il quale ancora una volta no ne azzecca manco mezza e propizia un’azione vantaggiosa per gli ospiti, Grieco è costretto a salvare. A fine primo tempo Solofra in vantaggio Maiorano si conquista il rigore che realizza per l’1-0 della squadra di casa. Nel secondo tempo l’Agropoli cerca il pareggio con insistenza, proprio Tonelli ci va vicino ma sulla linea si salvano i locali. Il goal del 2-0 viene ad opera dell’ex Sannia il quale batte il portiere dell’Agropoli e blocca il risultato sulla vittoria. Per i delfini classifica molto anemica e sabato arriva il Santa Maria la Carità contro la quale c’è un solo risultato la vittoria. Sergio Vessicchio

