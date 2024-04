L’AGROPOLI PERDE NEL FINALE IL CASTEL SAN GIORGIO FA FESTA 0-1

Un goal di Boccia nel finale di partita ha consentito di vincere la partita al Castel San Giorgio. Tutto avviene ia tempo scaduto nel recupero del secondo tempo. Viene espulso Cuomo per il Castel san Giorgio ma gli ospiti passano al quarto dei 5 minuti di recupero con un contropiene che premia il guizzante Boccia subentrato dalla panchina. Una risultato fondamentale per gli uomini di Rocco Fiume in vista della fase finale del campionato. L’Agropoli senza Onesto perde di incisività e dinamicità, il gioiello partenopeo è stato lasciato in panchina ma c’era Capozzoli sin dal primo minuto è risultato essere il mkigliore in campo per l’Agropoli. La partita non trascendentale ha presentato un castel San Giorgio più motivato, i delfini solo a tratti hanno detto la loro ma al campionato non avevano nulla più da chiedere. Domenica prossima il campionato si chiude a Solofra. Sergio Vessicchio

PAGELLE

Ragone 7 molto attento e sempre sul pezzo non ha fatto rimpiangere Romano

Lucarelli 6,5 tossto, arcigno, pieno di volontà ha fatto bene la doppia fase.

Raucci 4 la sua prestazione è stata in linea con quelle di tutta la stagione, scadente.

Chumak 6,5 ha giocato bene, è sempre stato nel vivo dell’azione un ottimo giocatore

Romanelli 6 qualche errore lo ha fatto nel complesso una buona partita

Calvanese 6 attento e preciso come sempre ha fatto la sua ottima figura

Gaita 5 purtroppo non ha dato il suo solito apporto alla squadra, ha giocato più defilato sull’esterno

Sannia 4 il peggiore in campo ma anche il peggiore della stagione. Un non giocatore basta vedere le immagini e ci si rende conto che tutto può fare tranne che giocare a calcio.

Rabbeni 5 prestazione impalpabile sa fare molto meglio

Capozzoli 7 dinamicità, estro e intelligenza a disposizione di una squadra ormai a fine stagione, ma lui c’è e si vede

Corado 4 in partita non c’è stato mai, non ha inciso e non ha dato un apporto alla squadra

