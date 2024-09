L’AGROPOLI PRESENTATA AL CINE TEATRO TANTI GIOVANI E TANTE SPERANZE/VIDEO

Tutti ragazzini con qualche esperto e qualche altro da prendere. Il progetto salvezza dell’us Agropoli è stato presentato al cine teatro dopo il vernissage del settembre culturale di Pietro Grasso ex presidente del senato. Il doppio appuntamento contraddistinto dalla presenza dell’Avis per la donazione del sangue, circa 30 persone hanno donato proprio davanti al cine teatro Eduardo De Filippo dove si svolge oggi la vita giovanile e culturale di Agropoli. Ragazzi tutti giovani con la voglia di portare la salvezza. Stefano Squitieri si è trasformato in anchor man e ha presentato il progetto, non c’erano tifosi ma solo addetti ai lavori e il settore giovanile del gruppo S.V. Il sindaco Mutalipassi ha fatto da sfondo alla manifestazione. In basso i due video dove parlano l’allenatore Ferullo e il capitano Vincenzo Margiotta.

