L’AGROPOLI RAGGIUNTO NEL RECUPERO A MONTORO POSIZIONE DELL’ALLENATORE IN BILICO

PROMOZIONE – AGROPOLI FERMATA NEL RECUPERO: SOLO 2-2 CONTRO IL MONTORO

Beffa nel finale per i delfini che vedono sfumare la vittoria all’ultimo assalto. Un’autorete nei minuti di recupero consente al Virtus Montoro di strappare un pareggio inatteso al “Sandro Pertini”, lasciando grande amarezza in casa Agropoli e alimentando una crisi di risultati che rischia di compromettere anche la corsa ai playoff.

La cronaca della gara

Il match parte con un buon ritmo e con l’Agropoli che prova subito a fare la partita contro un Montoro ultimo in classifica ma determinato a non recitare il ruolo di vittima sacrificale. Il vantaggio ospite arriva al 27’: Gianmarco Tedesco batte una punizione dalla fascia sinistra che si trasforma in un tiro insidioso, sorprendendo il portiere Mirra e portando avanti i biancazzurri.

L’Agropoli prova a mettere al sicuro il risultato prima dell’intervallo: Rizzo tenta la conclusione dalla distanza senza trovare lo specchio della porta, mentre Itri sfiora il raddoppio di testa. Nel finale di primo tempo, però, è il Montoro a sfiorare il gol con Gravina, il cui destro potente si stampa sulla traversa.

La ripresa si apre con il pareggio dei padroni di casa. Al 49’ Gravina trova lo spazio per calciare dalla distanza e disegna una traiettoria precisa che si infila nell’angolo, firmando l’1-1.

Dopo alcuni minuti complicati, l’Agropoli riesce comunque a riportarsi avanti. Al 63’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tedesco, De Luise è il più rapido a intervenire in area e con una conclusione ravvicinata firma il nuovo vantaggio ospite.

Il finale amaro

Quando la partita sembra ormai indirizzata verso il successo dei cilentani, il Montoro trova la forza per l’ultimo assalto. Nei minuti di recupero, sugli sviluppi di un corner battuto ancora da Gravina, un tocco sfortunato di Itri manda il pallone nella propria porta. È il 2-2 che chiude definitivamente l’incontro.

Per il Montoro il pareggio rappresenta una piccola soddisfazione dopo settimane difficili, arrivata nonostante una classifica ormai compromessa. Per l’Agropoli, invece, il risultato pesa come un macigno: il pareggio contro l’ultima della classe aumenta le preoccupazioni e complica il cammino verso gli obiettivi stagionali.

Le parole della società

Nel post partita non nasconde l’amarezza il presidente onorario Nicola Volpe, che ha commentato con toni durissimi la prestazione della squadra:

«È un risultato che fa male e che non possiamo accettare. Oggi abbiamo mostrato tutti i nostri limiti e bisogna fare una riflessione profonda. Così si rischia di compromettere tutto quello che è stato costruito durante la stagione».

