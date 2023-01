L’AGROPOLI REGOLA IL GIFFONI SEI CASALI 2-0 E RIMANE IN CORSA PER IL SECONDO POSTO/RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria tanto interessante e importante quanto regolare per come è maturata. I progressi nel gioco l’Agropoli non li ha mostrati, nele individualità solo conferme, De Sio, Arevalo e Di Mattia per il resto la solita noia e il solito non gioco. Turco parte con il 4-2-3 1, i delfino sono sterili e macchinosi, il Giffoni sei casali non ha la forza a sufficienza per impensierire e nonostante l’approssimazione del gioco agropolese gli ospiti non potevano approfittarne. I soli guizzi dei singoli decretano il risultato. Alla mezzora Arevolo si traveste da Chiesa e dopo un azione travolgente da a Maiese la palla del vantaggio. Il ritmo è blando la partita è soporifera la reazione degli ospiti non si vede, la gara è tranquilla. Nella ripresa il raddoppio è di Abayan l’argentino alla seconda segnatura stagionale ma l’Agropoli stenta nel gioco e fa accademia fino alla fine della partita. Una vittoria meritata ma senza convincere, il secondo posto è alla portata ma il livello deve alzarsi altrimenti non si arriva. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE DELL’AGROPOLI

Paparella 6 inattivo per tutta la gara

Padovano 6,5 Ha spinto e difeso bene la sua prestazione è molto positiva

Maiese 7, 5 ha sbloccato il risultato, ha dominato la fascia in lungo ed in largo ed ha pressato contiuamente

Monteiro 5 inesistente nel primo tempo, nella ripresa qualche tocco in più ma è evanescente, non entra mai in partita, non distribuisce pallonie non fa i ruolo affidatogli dalla panchina

Follera 6 poco impegnato partecia al gioco con estrema disinvoltura

Vuolo 6,5 due chiusure importantissime e puntuali ad evitare il goal per il resto buona partecipazione al gioco

Arevalo 6,5 ottimo primo tempo, confezional il goal di Maiese

Urruti 5,5 non entra mai nel vivo el gioco e non arriva alla sufficienza

Abayan 5 senza il gioal la sua prestazione sarebbe stata ancora scarsissima, il goal del raddoppio lo rimete in carreggiata

De Mattia 7 bravo ad inserisrsi a coprire e a apartecipare al gioco

De Sio 6,5 la sua spinta, la sua verve, la sua animosità non trova alleati in campo, è il solito tutto fare e a centrocampo senza ombra di dubbio è il migiore in campo

