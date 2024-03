L’AGROPOLI SBANCA SERINO 2-3 CON LA VIRTUS AVELLINO

Terriolo, Onesto e Rabbeni gli autori dei tre goal con i quali l’Agropoli ha vinto sul sempre difficilissimo campo San Michle di serino dove gioca la Virtus Avellino squadra tutt’altro che malleabile, anzi molto arcigna e piena di motivazioni con giocatori anche molto bravi. La partita di fatto si chiude alla fine del primo tempo quando i delfini avevano già segnato i tre goal che hanno poi portato alla vittoria finale. I padroni di casa nel secondo tempo hanno cercato la rimonta segnano prima con De Dominicis e nel finale di partita con un calcio di rigore di Modano. Il risultato poi non si sblocca più e i delfini portano a casa una vittoria molto importante per la rimonta, molto difficile, alla zona play off.

