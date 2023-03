L’AGROPOLI SBANDA IL CAROTENUTO NON NE APPROFITTA 2-2

L’Agropoli è sulle gambe, la squadra non si allena, cambia campi di allenamento, orari ed è vittima di una schizofrenia acuta perchè si sbagliano i moduli, le formazioni e le sostituzioni. La squadra non riesce ad ottimizzare le partite in casa, quarto pareggio consecutivo ed ha, nel girone di ritorno, una media da retrocessione. Senza Arevalo poi perde il 50% l’altra metà è Natiello il quale non può fare tutto lui. Questa squadra non andrà lontana, di questo passo arriva terza in campionato e non va oltre i play off regionali. La gara con il carotenuto ha avuto un altalena di emozioni e cambiamenti di rotta, il pareggio finale di 2-2 è giusto ma sta molto stretto agli ospiti i quali a loro volta hanno sciupato molte occasioni per chiuderla nel finale. L’Agropoli nelle prime battute sbaglia un goal netto con Abayan servito da Natiello, il colpo di testa a botta sicura viene parato dal portiere. Poco dopo Infimo lanciato da Abayan in posizione regolare viene fermato dall’assioste con una dubbia segnalazione, terna arbitrale scadente. Al 20′ il Carotenuto in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo grazie al colpo di testa vincente di Diallo, a battere dalla bandierina Barbarisi. D’Anna ex Chievo è il capitano, Diallo la punta di diamante, Ioio il fantasista e Barbarisi l’esterno costruttivo della squadra irpina. Nell’Agropoli solo confusione, formazione sbagliata, Turco indovina solo a far giocare le due punte Infimo vicino ad Abayan per il resto lascia in panchina il miglior under della categoria Salerno, fa giocare Urriti ma deve cacciarlo poco dopo. Una confusione enorme, I delfini pareggiano con Natiello che inventa un tiro in diagonale troppo bello. All’inizio della ripresa l’Agropoli passa con Abayan, il cross di Mattia Maiese è troppo invitate e il colpo di testa di Abayan è perfetto 2-1. A quel punto l’Agropoli sfiora il vantaggio per almeno 3 volte e subisce il pareggio degli ospiti con Barbarisi. Poi gli ospiti prendono in mano le redini del gioco, l’Agropoli sbaglia due volte il vantaggio con Abayan e con De Sio prima di subire le occasioni degli irpini che sbagliano di tutto esaltando le doti di Gesualdi il portiere salva praticamente tutto. Finisce 2-2, l’Agropoli sta sciupando il secondo posto perchè è a un solo punto dalla Scafatese e la squadra sta avendo una involuzione troppo evidente. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Gesualdi,8 ha salvato l’Agropoli con parate fantastiche, il punto è solo suo

Pollio 4 non la prende mai, non tiene la posizione, non costruisce (89′ Iuliano S.V),

Maiese 6 la sua spinta la da sempre ma si perde nel non gioco dell’Agropoli D.,

Urruty S.V esce subito (32′ De Mattia 5,5 meglio di altre volte, giocatore in ripresa),

Follera, 6 fa sempre il suo ma fatica a contenere Diallo

Pantano 6 attento e preciso salva il goal in più di una circostanza(75′ Giordano S.V ),

Maiese M. 4 Una cosa buona in tutta la partita il cross per Abayan sul goal del 2-1, per il resto scadente, in involuzione (64′ Salerno S.V), De Sio 6 non ha brillato, ha sbagliato un goal fatto

Abayian,4,5 lo salva solo il goal poi è una frana, un flop

Natiello 7 grandi giocate no ne ha fatte a parte il goal bellissimo, ma ha tenuto in piedi l’Agropoli

Infimo 6 si è impegnato molto, ha fatto spazio, ha saputo tenere palla, ha sbagliato il goal del 3-1, sbagliata la sua sostituzione (64′ Russo S.V).

