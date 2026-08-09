10 Agosto 2026

L’AGROPOLI SENZA IL RIPESCAGGIO RILANCIA

admin 9 Agosto 2026

Come ormai noto, la FIGC Campania ha inserito l’Unione Sportiva Agropoli 1921 nel Girone D del prossimo campionato di Promozione.

La società non nasconde che, alla luce della propria storia e del proprio blasone, dei risultati conseguiti e dei punteggi maturati ai fini del ripescaggio, si sarebbe aspettata la riammissione al campionato di Eccellenza. Una prospettiva sulla quale il club aveva iniziato a lavorare già al termine della passata stagione, predisponendo una rosa e una struttura tecnica all’altezza dell’obiettivo di competere per la vittoria del campionato e per il ritorno in Serie D.

La decisione della FIGC Campania, dunque, è stata accolta con sorpresa. Non con amarezza.

L’U.S. Agropoli 1921, nei suoi 105 anni di storia, ha sempre affrontato ogni competizione nel rispetto delle regole, degli avversari e delle istituzioni sportive. È con questo stesso spirito che la società accetta la decisione e si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Promozione con rinnovata determinazione.

L’obiettivo è chiaro: conquistare sul campo l’Eccellenza.

Per questo motivo non ci saranno passi indietro rispetto al progetto sportivo già predisposto. La società comunica che tutti i contratti sottoscritti saranno confermati e che non sono previste defezioni né nella rosa dei calciatori né nello staff tecnico.

La squadra sarà dunque chiamata a scendere in campo con la stessa ambizione con cui era stata costruita per affrontare il campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di raggiungere i risultati prefissati e regalare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi.

La mancata riammissione nel massimo campionato regionale non modifica e non ridimensiona il progetto della dirigenza. Al contrario, lo rafforza.

Il club intende proseguire il percorso di crescita avviato, con l’ambizione di riportare l’Agropoli nei campionati che maggiormente competono alla sua storia e al suo prestigio. Un progetto che non sarà esclusivamente sportivo, ma che vuole assumere sempre più una dimensione sociale e culturale, con particolare attenzione alla crescita e alla valorizzazione dei giovani.

Il futuro dell’Agropoli si costruisce sul campo, con il lavoro, la programmazione e la determinazione.

Nessun passo indietro. Nessuna resa. Si riparte con ancora più ambizione.

L’obiettivo resta uno: riportare l’Unione Sportiva Agropoli 1921 dove merita di stare.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img_1721-1

AGROPOLI DOMANI FESTEGGIA LA MADONNA DELLE GRAZIE OGGI PROCESSIONE NEI QUARTIERI

admin 10 Agosto 2026
69d20092-67cb-4166-ab59-f4cfa68337c9-1

AGROPOLI,STASERA ARISA APRE LA GRANDE ESTATE EVENTI CON ANNA OXA E SALEMME

admin 5 Agosto 2026
a3ef659e-945c-418a-b7a0-809b2ad8d834

AGROPOLI,SUCCESSO PER MISS UNIVERSO ALL’ARENA

admin 5 Agosto 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_1721

AGROPOLI DOMANI FESTEGGIA LA MADONNA DELLE GRAZIE OGGI PROCESSIONE NEI QUARTIERI

admin 10 Agosto 2026
img_1720

L’AGROPOLI SENZA IL RIPESCAGGIO RILANCIA

admin 9 Agosto 2026
Foto generica carabinieri di notte a Bolzano, in Alto Adige

AGROPOLI, MALTRATTAMENTI A MADRE E SORELLA ARRESTATO

admin 8 Agosto 2026
CRONACA

SUL CROLLO DELL’OSPEDALE DI BATTIPAGLIA LA CISL INTERVIENE A TUTTI I LIVELLI

admin 8 Agosto 2026
69d20092-67cb-4166-ab59-f4cfa68337c9

AGROPOLI,STASERA ARISA APRE LA GRANDE ESTATE EVENTI CON ANNA OXA E SALEMME

admin 5 Agosto 2026