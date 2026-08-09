L’AGROPOLI SENZA IL RIPESCAGGIO RILANCIA

Come ormai noto, la FIGC Campania ha inserito l’Unione Sportiva Agropoli 1921 nel Girone D del prossimo campionato di Promozione.

La società non nasconde che, alla luce della propria storia e del proprio blasone, dei risultati conseguiti e dei punteggi maturati ai fini del ripescaggio, si sarebbe aspettata la riammissione al campionato di Eccellenza. Una prospettiva sulla quale il club aveva iniziato a lavorare già al termine della passata stagione, predisponendo una rosa e una struttura tecnica all’altezza dell’obiettivo di competere per la vittoria del campionato e per il ritorno in Serie D.

La decisione della FIGC Campania, dunque, è stata accolta con sorpresa. Non con amarezza.

L’U.S. Agropoli 1921, nei suoi 105 anni di storia, ha sempre affrontato ogni competizione nel rispetto delle regole, degli avversari e delle istituzioni sportive. È con questo stesso spirito che la società accetta la decisione e si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Promozione con rinnovata determinazione.

L’obiettivo è chiaro: conquistare sul campo l’Eccellenza.

Per questo motivo non ci saranno passi indietro rispetto al progetto sportivo già predisposto. La società comunica che tutti i contratti sottoscritti saranno confermati e che non sono previste defezioni né nella rosa dei calciatori né nello staff tecnico.

La squadra sarà dunque chiamata a scendere in campo con la stessa ambizione con cui era stata costruita per affrontare il campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di raggiungere i risultati prefissati e regalare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi.

La mancata riammissione nel massimo campionato regionale non modifica e non ridimensiona il progetto della dirigenza. Al contrario, lo rafforza.

Il club intende proseguire il percorso di crescita avviato, con l’ambizione di riportare l’Agropoli nei campionati che maggiormente competono alla sua storia e al suo prestigio. Un progetto che non sarà esclusivamente sportivo, ma che vuole assumere sempre più una dimensione sociale e culturale, con particolare attenzione alla crescita e alla valorizzazione dei giovani.

Il futuro dell’Agropoli si costruisce sul campo, con il lavoro, la programmazione e la determinazione.

Nessun passo indietro. Nessuna resa. Si riparte con ancora più ambizione.

L’obiettivo resta uno: riportare l’Unione Sportiva Agropoli 1921 dove merita di stare.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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