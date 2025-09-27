L’AGROPOLI SFONDA IN TRASFERTA 0-3 A PALOMONTE

Il campionato di Promozione regala un’altra gioia ai tifosi dell’Agropoli. I “delfini” espugnano con autorità il terreno di gioco del Palomonte imponendosi con un netto 0-3, confermando il loro ottimo momento di forma e la volontà di restare protagonisti nella corsa ai vertici della classifica. A decidere il match le reti di Rabbeni, Itri e Caruso, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto.

La squadra di mister Turco parte subito con il piede sull’acceleratore, sfiorando il vantaggio già nei primi minuti con Tedesco, che non inquadra lo specchio da posizione favorevole. Al 16’ è Vitelli a divorarsi il gol dell’1-0: l’attaccante si presenta a tu per tu con il portiere avversario, ma il suo tiro viene salvato sulla linea da un difensore.

La pressione dell’Agropoli, però, trova la giusta ricompensa al 32’: sugli sviluppi di un corner, Rabbeni svetta più in alto di tutti e di testa insacca il meritato vantaggio. Passano appena otto minuti e, da una situazione analoga, arriva il raddoppio: questa volta è Itri a colpire ancora di testa, fissando il punteggio sul 0-2 che chiude la prima frazione.

Nemmeno il tempo di rientrare dagli spogliatoi e l’Agropoli cala il tris: al 48’ Caruso si inserisce con tempismo perfetto e firma lo 0-3, mettendo di fatto la parola fine alla contesa.

I delfini continuano a spingere e sfiorano più volte la quarta rete, prima con Rabbeni e poi con Tedesco, entrambi imprecisi di un soffio. Il Palomonte non riesce a reagire, mentre l’Agropoli mantiene il controllo del gioco, andando ancora vicino al poker con D’Avella e lo stesso Tedesco, fermati soltanto da un super D’Arienzo.

Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro sancisce la fine delle ostilità: l’Agropoli esce dal campo tra gli applausi dei propri sostenitori, forte di una prestazione maiuscola. Tre punti pesanti, una difesa solida e un attacco letale: i delfini dimostrano di avere tutte le carte in regola per inseguire obiettivi ambiziosi in questo campionato di Promozione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...