L’AGROPOLI SI AGGIUDICA IL PRIMO ROUND DELLA SEMIFINALE NAZIONALE BATTUTA L’ISERNIA 2-0

Un goal per tempo con la squadra trascinata da una cornice di pubblico come la richiedeva il presidente Infante il vero artecife di questo momento positivo della sua squadra. Una partita giocata a buoni livelli ma non proporio grandi livelli. E’ partito bene l’Isernia, l’Agropoli l’ha dovuto studiare, non lo conosceva e una volta prese le misure i delfini hanno controllota la gara. La vittoria è meritata se si considerano anche le occasioni. Arevalo migliore in campo insieme a Vuolo e salerno ha trascinato la scuadea nella quale Abayan rappresenta una zavorra capitalizzata dalla squadra come punto di riferimento. I compagni ne hanno fatto uno spaventa passeri intorno al quale però hanno costruito la fase finale della stagione. L’arte del gruppo è stata quella di far diventare utile una inutilità. Un bidone nel quale hanno versato però elementi in grado di ritornare utili alla causa.

Il 3-5-2 ancora vincente come con il Solofra e la Scafatese. Tre partite in casa post regular season dove trascinati da un grandissimo Follera gli agropolese hanno piazzato i colpi vincenti meritando il grande pubblico e le ovazioni dello Guariglia. L’Isernia era partita bene ma si è fatta studiare troppo e l’Agropoli ne ha preso le misure aspettando e colpendo, in primis Arevalo sbaglia a porta vuota e nella stessa azione anche Abayan e Salerno non concludono a rete, poco dopo Salerno lo trova libero in area a destra e l’uruguaiano da distanza impossibile sfonda la rete, bellissimo. I delfini controlano la partita, subiscono qualche giocata degli avanti molisani ma Paparella rimane inoperoso per tutta la gara. In avvio di riprese Salerno, sempre lui, pesca in area questa volta Abayan l’argentino si dimentica di essere scarso e fa partiro un toro tanto forte quando incisivo e il pallone termina in rete 2-0. Nella roulette dei cambi Turco è costretto a togliere i migliori per infortunio, lasciano il campo Arevalo, Vuolo e Salerno. Infimo sbaglia il terzo goal dopo un errore della difesa. La gara finisce tra gli applausi meritati della platea e ora testa a domenica prossima quando i delfini giocheranno a Isernia. C’è’ da conquistare la finale e non si tratta di un match semplice.

LE PAGELLE

Paparella, 6 E’ stato concentrato e mai impegnato. Una volta però ha dato la palla agli avversari e stavano pareggiando, la ripartenza dal basso è una vergogna.

Padovano, 7 E’ l’arma segreta di questo 3-5-2, un giocatore utile e di grandi contenuti, nelel due fasi è insostituibile.

Maiese D., 6 partita regolare la sua, ha dato il contributo giusto ma sa fare meglio. Rimane un senatore fondamentale.

Vuolo 8 Fino a quando è rimasto in campo è stato strepitoso, anticipo, doppia fase, elasticità fisica e tattica.(63′ Pantano S.V.),

Follera,7 un baluardo insormontabile, tecnico e agonistico, non ci sono parole per definirlo.

Giordano, 7 Ad un certo punto ha fatto un acrobazia con la quale ci ha ricordato di essere tornato aai suoi livelli. E’m troppo bravo.

Arevalo 8 Un goal eccezionale, una prestazione esaltante. (62′ Infimo S.V,),

Monteiro 5 Non ha retto il passo degli altri centrocampisti, scadente e senza punti di riferimento (54′ Urruty E’ entrato a partita in corso ma è scarso non si sa come sia arrivato ad Agropoli. E’ solo bello se fosse bravo per come è bello potrebbe giocare in serie A, ma è di seconda categoria),

Abayian, 6,5 lo ha salavta il goal bellissimo, per il resto un peso insopportabile per l’Agropoli.

Natiello 6,5 veniva da un infortunio ma ha dettato i ritmi alla sua maniera. (89′ Marzullo S.V.),

Salerno 9 Fantastico, ha fatto una partita al di sopra delle sue possibilità , con due assist e una continuità di presenza, calma,tecnica, precisione. E il meglio ancora lo deve dare. (75′ De Mattia S.V.)

