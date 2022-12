L’AGROPOLI SI SALVA ABAYAN E’ UN BIDONE 0-0 A MONTEMILETTO

Uno 0-0 tutt’altro che scialbo, anzi molto nutrito di occasioni e intensità ma dal quale l’Agropoli è uscito totalmente sconfitto ai punti. Doveva essere la gara della continuità in trasferta ma soprattutto di doveva allungare il filotto delle vittorie dopo il Faiano e il Sant’Agnello e invece il pericolante ma ben organizzato Montemiletto impone un duro stop all’Agropoli non solo nel risultato ma soprattutto nella prestazione avendo dominato per lunghi tratti della gara con l’Agropoli in vena di regali. Il primo grande regale è stato il 4-4-2 improbo e inaèpplicabile, i padroni di casa andavano sempre in superiorità numerica a centrocampo e imponevano la lo supremazia territoriale e così si regalava un tempo agli avversari anche se i delfini fallivano tre goal con Arevalo, e Natiello. Per quanto sempre sul pezzo nel primo tempo la sterilità in avanti del Montemiletto era evidente e sono nel finale di tempo il guizzo di Pugliese in area faceva cadere Vuolo nel fallo, calcio di rigore e strepitosa parata di Paparella, il portiere forse è stato il migliore acquisto di questa sessione di mercato èperchè è tuttì’altro rispetto all’inizio del campionato Nella prima fase del torneo era impacciato, indeciso e pieno di esitazioni, ora è sicuro, concentrato e decisivo oltre che bello da vedere in ogni sua movenza perchè ha proprio le caratteristiche del portiere. Su questo lo staff tecnico ha lavorato benissimo anche tenendolo in panchina nel perido più difficile per lui dopo l’andata dei quarti di coppa italia.

Un minuto dopo però Calabrese il suo diretto avversario faceva una parata da campione su un tiro di Natiello. Nella ripresa una sola squadra in campo il Montemiletto il quale ha confermato la sterilità in fase offensiva ma ache la oprepotenza nella gfestione della palla. L’Agropoli cambiava modulo e invece di passare al 3-5-2 si metteva 4-3-3 ma era ancora peggio, l’assuefazione alla partita dei calciatori del presidente Infante era tale al punto che mai si rapportavano con il goal nemmeno quandod per un buon quarto d’oro hanno approfittato della stanchezza degli avversari pressandoli. la recriminazione è per l’arbitro il quale non ha dato un calcio di rigore netto all’Agropoli e in special modo nel primo tempo ha sorvolato almeno su 5 falli a favore dell’Agropoli, La partita si chiude con una riflessione attenta e precisa e riguarda l’attaccante Abayan, 3 partite un solo goal e il 90 per centro dei palloni toccati dati all’avversari o giocati in maniera malconcia. Uno scandalo. Se è questo il calciatore è meglio che vada a lavorare e il presidente gli dia un posto negli scaffali del supermercato, mai ricordiamo un attaccante così scarso nell’Agropoli. Se invece ci smentisce darà solo risposta ad un lauto stipendio. Ma se il nostro istinto non ci tradisce vi diciamo che siamo davanti ad un bidone. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Paparella 8 non solo perché ha parato il rigore ma perchè nonostante la sterilità del Montemiletto nella gestione è stato perfetto. Anche l’ordinaria amministrazione bisogna saperla fare e lui è stato all’altezza del campito. Ha peccato come sempre nel far iniziare la ripartenza dal basso, se l’ordine è della panchina è un conto se è una sua scelta francamente è molto discutibile.

De Sio 6 relegato in difesa non riesce a dare la spinta necessaria come sa fare lui, ma quando va avanti la squadra è sempre pericolosa.

Maiese D 6 Non ha spinto molto, l’asse con Di Mattia ha faticato a decollare perchè l’under non ripiegava.

Di Mattia 6 il ragazzo è pronto, sa giocare e tosto e può fare bene ma in questa gara quarto a sinistra nel centrocampo e poi terzo alto nel 4-3-3 non ha fornito le giuste risposte come quasi tutta la squadra.

Follera 7 se si considera la fase difensiva è stato il migliore in campo se invece si deve giudicare l’impostazione è stato irritante e superficiale, una ventina di passaggi agli avversari e una imprecisione imbarazzante.

Vuolo 6 ha fatto il rigore, ha subito un ammonizione da arancione e poi è stato sostituito perchè altrimenti l’arbitro lo metteva fuori. Ma sta prendendo coraggio dopo la partenza di Pastore.

Arevalo 6,5 l’ex di turono insieme a Monteiro, ha fatto cose buone alternandolo ad altre meno buone ma è un calciatore sempre di grandissima affidabiltà

Monteiro 4 un giocatorino di promozione, portoghese, spacciato per un grande centrocampista, non da niente alla squadra, non difende, non imposta, non lancia nettamente inferiore a Santonicola e Lopretrone.

Abayan 1 Giusto pe la presenza gli diamo l’1 ma meriterebbe zero anzi sotto zero. Questo non può essere considerato un giocatore scarso, è un altra cosa non un giocatore, deve fare un altro mestiere e speriamo di sbagliarci, francamente non abbiamo mai visto uno così ad Agropoli eppure di bidoni ne sono passati.

Natiello 7 l’onnipresente, l’unica luce dell’Agropoli oggi insieme al portiere.

Infimo 4 Più che un attaccante dell’Agropoli sembrava un difensore del Montemiletto. Spesso saliva per giocare dei palloni visto che non ne arrivavano. Deve fare di più così non va.

