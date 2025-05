L’AGROPOLI SI SCOPRE FORTE NEI PLAY OUT E SI SALVA MARGIOTTA IL LEADER 5-0

E poi ci sono giorni, partite e momenti da incorniciare. Qui la categoria non c’entra, ci sono emozioni e vittorie che non hanno categoria, fanno parte del calcio. Forse è giusto così, meglio che l’Agropoli abbia fatto i play out perché ci voleva una giornata come questa. Emozioni che Agropoli e l’Agropoli non vivevano da tempo. A conti fatti è andata meglio così. Battuto il Victor Marra e spedito in promozione con 5 goal, 3 di Margiotta a 41 anni suonati un simbolo della città come suo nonno del quale ha il nome, come suo zio Lorenzo e come il papà Federico il più forte di tutti senza nulla togliere agli altri. Una famiglia che ha legato il proprio nome al calcio e all’Agropoli e di cui la città deve andare fiera. Due goal di Di Pasquale un cecchino infallibile già protagonista di grosse gesta in questo campionato con goal molto importanti. I delfini che avevano battuto Eraclea ( ha vinto il campionato), l’Ebolitana e la Battipagliese non poteva retrocedere anche sei il finale è stato questo. Partita senza storia sin dalle prime battute. Ma sul podio a pari merito salgono il presidente di fatto Costabile Mondelli il quale ha rilevato una situazione disastrosa in tutti i sensi e l’ha ripulita e l’allenatore Osvaldo Ferullo con il suo collaboratore Gianfranco Rossi. Mondelli e Ferullo sono gli autentici trascinatori di questa squadra, l’allenatore ha saputo fare il gruppo e portarlo alla salvezza già senza i play out visto che ci sono state delle penalizzazioni, ha protetto i giocatori e il gruppo delle tempeste e ha portato alla salvezza un gruppo che sarebbe retrocesso con chiunque altro. Mondelli ha rilevato una situazione imbarazzante e sull’orlo del fallimento e l’ha portata alla salvezza con impegno e professionalità, un vincente sotto ogni aspetto. Ora la città si goda questa salvezza che vale come aver vinto un campionato e poi si cominci a programmare. Sergio Vessicchio

