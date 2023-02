L’AGROPOLI SI SVEGLIA TARDI E SFIORA IL RIBALTONE 2-2

L’Agropoli si sveglia tardi, e rischia di fare uno storico ribaltone che gli avrebbe consentito di rimanere al secondo posto. Invece fa solo un pareggio e si fa scavalcare dalla Scafatese vincitrice sul Carotenuto ma domenica prossima ospite ad Avellino contro la Virtus. La gara la fa sempre il Cervinara quarto in classifica a 10 punti dall’Agropoli, dato da non dimenticare perchè se il campionato finisse oggi non si disputerebbe le prime fasi dei play off ma solo la finale Scafatese- Agropoli ma a Scafati per effetto del sorpasso.

Per un’ora Il Cervinara ha dominato in lungo ed in largo passando due volte 9′ e 50′ Cirelli il capitano. Poi nell’Agropoli è entrato Arevalo e l’Agropoli è cambiata. Il campione Uruguaiano ha creato le premesse per il pareggio, Abayan di testa batte il portiere. Poi l’arbitro assegna all’Agropoli un calcio di rigore trasformato sdallo specialista Natiello e poi i delfini colpiscono la traversa con Abayan e sfiorano ancora il goal. da premettere che l’Agropoli sul punteggio di 1-0 ha sbagliato un goal fatto da Infimo. Alla fine il pareggio è giusto e meritato ma i delfini sulla carte pur essendo ridimensionati rispetto all’Andata erano nettamente più forti del Cervinara per cui la partita andava vinta per non farsi superare dalla Scafatese. Ora la corsa la secondo posto si complica non poco perchè lo scontro diretto è in casa dei canarini. Recuperare tutti gli indisponibili, puntare decisamente a vincere tutte è l’obiettivo ma il trend deve cambiare assolutamente altrimenti si rischia. Sergio Vessicchio

