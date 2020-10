Per un’ora,davanti ad un Vico Equense brillante,ben messo,l’Agropoli ha fatto una buonissima partita dimostrando di aver gettato le basi per far bene.Il 3-5 2 con tre centrali a dir poco superlativi,i migliori della categoria,Kamanà,Landolfi e il pimpante e propositivo Chiariello,Masocco a dare spettacolo a centrocampo e in attacco Margiotta da solo ha cercato di fare il possibile ausiliato da Ansalone condizionato da un infortunio.Ha funzionato il 3-5 2 e al netto dei senatori che devono ancora,comunque entrare in condizione,e un’azione fallita dai vichesi ad ergersi a protagonista è stato il portiere ospite autore di ben tre interventi nel primo tempo inframmezzati da un bolide di Masocco il quale dopo una serpentina da campione ha fatto partire il destro che ha toccato sotto la traversa e poi sulla linea prima di rientrare in campo.

All’inizio della ripresa il canovaccio non cambia,gli esterni biancoblù Matrone e Cardillo hanno fatto benissimo la doppia fase e i delfini hanno sfiorato il goal in altre tre circostanze.Poi la stanchezza e il cambio di modulo hanno frenato le ambizioni dell’Agropoli, si è passati da un brillante 3-5-2 ad un inopportuno 4-3-3 con Masocco punta esterna alta,Margiotta a destra e un certo Fortunato,apparso appensantito e scadente,al posto di Ansalone e a quel punto è salito in cattedara il Vico Equense che poteva fare sua la partita con una serie di incursioni in area dell’Agropoli e con un goal sbagliato a tu per tu con il potiere locale.L’Agropoli è scmparso dal campo e la gara si è stancamente stabilizzata sullo 0-0 finale.Sergio Vessicchio

