L’AGROPOLI STECCA LA PRIMA PERDE 2-1 A MONTEMILETTO

I goal tutti nella ripresa, nel primo tempo l’Agropoli aveva colpito la traversa e aveva sfiorato il goal in altre due circostanze. Nella secondo tempo subito in vantaggio i padroni di casa Ceparano batte il portiere da distanza ravvicinata. Al 20′ i delfini pareggiano su rigore con Margiotta ma al 22′ tornano in vantaggio i padroni di casa con il goal di Miele e puntellano il risultato con un legno colpito nel finale. La squadra va integrata di almeno altri 3 calciatori e deve guardare al recupero di Giordano altrimenti il rischio retrocessione è dietro l’angolo nonostante un ottimo allenatore con il suo staff e un importante direttore tecnico. La squadra va seguita con più interesse dai tifosi e in special modo dalla dirigenza, alla rifinitura non c’era nessun elemento societario e sembra essere abbandonata al suo destino. Un altro anno come quello di Taccone e Bisogno l’ Agropoli non se lo può permettere, la categoria va salvata a tutti i costi, i delfini non possono scendere in promozione.

