L’AGROPOLI STENTA ANCORA, ABAYAN E’ UNA TRUFFA ORA VA ALLONTANATO NEGATO UN RIGORE EVIDENTE AI DELFINI 0-0

Sotto gli occhi del presidente Carmelo Infante tornato al Guariglia dopo un periodo di assenza per una indisposizione fisica l’Agropoli non va ltre il pareggio, a fargli il regalo più bello è Natiello il centrocampista tuttofare dell’Agropoli direttamente su calcio d’angolo in avvio di partita segna il goal del vantaggio dell’Agropoli, una parabola perfetta. Tutto per il presidente come è giusto che sia. L’Agropoli denuncia le solite standardizzate difficoltà di manovra, una involuzione tecnico-tattica e si acuisce ogni partita di più. Dopo il vantaggio l’Agropoli non ha saputo imprimere alla gara il giusto ritmo, De Sio giù di corde, assente Padovano, Salerno e soprattutto Natiello tirano la carretta per qualità, quantità e abnegazione, il resto è noia. Il pareggio della squadra avellinese arriva subito, dopo 5′, Gesualdi portiere dell’Agropoli in uscita viene sgambettato involontariamente da un suo compagno perde la palla e a porta vuota il Lione segna con il centravanti Zinno. Gli ospiti mai paghi non rinunciano mai a giocare e mettono a giro i delfini con un ottimo possesso palla, l’Agropoli ha difficoltà a fare gioco, Abayan scarso e fuori luogo per il gioco del calcio viene beccato totalmente dal pubblico sin dalle prime battute. Il centravanti argentino rappresenta un ostacolo per la manovra dell’Agropoli già approssimativa e senza fantasia,ne schemi. Questo attaccante, si fa per dire, con la testa “pittata” di giallo ma il carnevale è finito, è un’offesa alla città, alla squadra, alla storia dell’Agropoli e in special modo al presidente Carmelo Infante il quale con tanti sacrifici sta portando avanti la squadra. Abayan per tutta la gara, non ha stoppato un pallone, non ha scaricato mai con precisione, non ha mai dato appoggio o sponda ai compagni, sempre in ritardo sui tantissimi palloni e per di più messo a tu per tu con il portiere ha sbagliato clamorosamente davanti alla linea di porta. Ora è troppo, il giocatore va allontanato per rispetto del nome e della storia dell’Agropoli. La presenza di questo individuo però non smisti le responsabilità dell’allenatore che in questo momento sono tante, purtroppo, il tecnico è in confusione anche perché nella gara ha cambiato tre moduli, ha ancora sbagliato la formazione iniziale, ha sbagliato la scelta degli under, anche su Mattia Maiese ci eravamo illusi tutti, invece ancora non può dirsi pronto per la categoria, sbaglia troppo anche davanti al portiere, non ha esperienza, è immaturo e non può essere messo in una squadra in difficoltà perchè finisce per impantanarsi anche lui, De Mattia è in evidente involuzione, il giocatore è bravo ma non ci capisce più niente mentre Paparella e Pollio sono stati fatti fuori ma i motivi nessuno li ha spiegati, Salerno è il miglior under di tutta la categoria per distacco ma viene costantemente sostituito. Nel primo tempo, dopo il pareggio del Lioni, Salerno sfiora l’incrocio e Arevalo imbeccato da De Sio fa una finezza ma alza troppo sulla traversa. Nel finale di partita l’Agropoli avrebbe meritato anche la vittoria tre goal sbagliati e un tiro di Arevalo da fuori con un altro di Natiello, su punizione che hanno sfiorato l’incrocio dei pali oltre ad un tiro del solito salerno alto dopo una bellissima azione personale. I delfini hanno avuto la meglio in campo quando è entrato Infimo la cui presenza ha comunque favorito le palle goal per Abayan e quando Arevalo si è decentrato. Abayan ha sbagliato tre goal facilissimi davanti alla porta, uno clamorosamente, e Mattia Maiese all’ultimo istante non segna da distanza ravvicinata. Si ci è messo anche l’arbitro il quale non ha fischiato un netto fallo da rigore su De Sio. E’ finita 1-1, l’Agropoli, nel girone di ritorno, ha un rendimento da zona retrocessione specchio evidente di un campagna di indebolimento netta a dicembre se si considera che sono partiti i buoni e sono arrivati bidoni come Abayan e Urruti su tutti, Infimo e qualche altro, giocatori bolliti, scarsi e infortunati che hanno fatto la fortuna di procuratori sciacalli, faccendieri senza scrupoli che hanno messo il cavallo di troia all’interno e hanno piazzato le loro larve, galline dalle uova d’oro portate a spesso ad ogni finestra di mercato per incassare i soldi delle procure. Il risultato finale, tutavia, sta stretto all’Agropoli, i delfini meritavano di vincere tutto sommato. Lo abbiamo detto a Turco nel dopo partita. Ci vuole un segnale serio, Abayan ora deve pagare per tutti, ci vuole un esempio tanto questa squadra oltre i play off di girone non va, il centravanti va allontanato, il suo stipendio sospeso e se ha già i soldi in mano bisogna fare di tutto per recuperarli anche intentando una causa per truffa con filmati alla mano e denunciando alla procura della repubblica il tutto. L’Agropoli va difesa da avventori, il presidente va sostenuto e aiutato. A Turco gli vogliamo bene ma ora deve mandare via Abayan oppure lo mandi via il presidente perchè è un danno per tutta la squadra. Se proprio ha già i soldi in mano lo metta a fare il magazziniere in un suo supermercato ma deve lasciare l’Agropoli. Una cosa è certa, dieci anni fa questo calciatore, di cui però non mettiamo in discussione la buona fede, sarebbe stato allontanato dai tifosi a calci in culo e mandato via. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Gesualdi, 6 partita da ordinaria amministrazione, sul goal è stato involontariamente sgambettato da un suo compagno e ha perso il pallone in uscita, è stato un infortunio.

Pantano,6 partita normale senza sbavatura anche nei campi di modulo non ha avuto difficoltà, ha sostituito bene Vuolo.

Maiese D.,6 tornava da un infortunio, ha spinto poco ma si sta ritrovando è il terzino basso sinistro più forte della categoria

Salerno 7 il migliore in campo insieme a Natiello, ha personalità da vendere, gioca con semplicità, sa tenere palla, arriva al tiro in più circostanze e non sbaglia un inserimento, non andava sostituito. (72′ Pollio S.V),

Follera,6,5 la solita partita attenta e precisa nelle chiusure e nelle proposizione del gioco.

Urruty 6 Non ha fatto errori ma ha giocato prima difensore centrale nella difesa a tre poi basso a destra nella difesa a 4, ha fatto il compitino(72′ Infimo S.V),

Arevalo, 6 a sprazzi belle giocate, un tiro vicino al goal nella ripresa, qualche errore ma ha giocato in attacco di punta, un ruolo non suo.

De Sio,6 Non ha dato il solito contributo importante alla squadra, tuttavia a centrocampo si è fatto sentire, su di lui c’era un rigore

Abayian, 1 Lo abbiamo detto nella cronaca, ormai è considerata una truffa ai danni del presidente e uno schiaffo alla storia dell’Agropoli. Mai uno così scarso aveva indossato, da centravanti, la maglia dell’Agropoli. E’ stato beccato dal pubblico per tutta la partita

Natiello,7 goal d’autore direttamente su calcio d’angolo, poi ha preso in mano la squadra senza però essere assistito se non da Salerno.

De Mattia 4 ormai non fa più una partita all’altezza anche se si vede la sua bravura nelle potenzialità che ha. (65′ Maiese M 4 Questo calciatore sbaglia goal a iosa solo davanti al portiere, è immaturo, deve crescere, ci eravamo sbagliati, non sembra pronto per la categoria, va rivisto.).

