L’AGROPOLI SUL CAMPO DELL’ULTIMA IN CLASSIFICA FAIANO URGONO I TRE PUNTI SI GIOCA ALLE 15.00

Si gioca alle 15.00 sul campo di Pontecagnano (foto). Il Faiano è il fanalino di coda del girone B di eccellenza ma l’Agropoli è al centro della classifica vogliosa di entrare nei play off anche se la situazione è molto difficile dopo le magre invernali anche se poi nel turno scorso è tornata alla vittoria contro la Sangiorgese al Guariglia. E come ogni partita anche quella di oggi è molto difficile a dispetto della classifica, il Faiano nell’ultima partita in casa ha battuto il Castel San Giorgio seconda in classifica. L’inizio della gara è per le ore 15.00

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...