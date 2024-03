L’AGROPOLI SUPERA LA SCAFATESE E SPERA NEI PLAY OFF 1-0

La palommella di Onesti a tempo ampiamente scaduto nel primo tempo,oltre il minuto di recupero, ha l’effetto di una bomba sulla partita e sulla classifica. Un cross sbagliato del migliore in campo si trasforma in una parabola micidiale alle spalle dell’estremo difensopnre della Scafatese. La squadra di Muro aveva dominato in lungo ed in largo nel primo tempo creando le condizione per una vittoria facile facile, ma la partita sembrava stregata perchè tutte le azione di fermavano davanti alla porta di Romano bravo a fare l’ordinaria amministrazione anche sulle uscite dove è migliorato tanto.

La Scafatese avrebbe meritato di vincere almento con 3 goal di scarto nel primo tempo tenendo conto anche di un errore dell’arbitro il quale invece di assegnare un calcio di rigore ai canarini sposta la palla fuori area concedendo solo un calcio di punzione invece della massima punizione. Nel primo tempo l’Agropoli solo alcuni contropiede maturati per gli errori dei gialloblù, in un occasione Rimoli poteva servire Onesto solo davanti al portiere ma preferiva fare tutto da solo. Poi il goal decisivo e nel secondo tempo l’Agropoli ha controllato meglio la gara, gli ospiti hanno perso consistenza e la loro pressione si è affievolita minuto dopo minuto, i delfini hanno controllato bene la gara e hanno portato a casa la vittoria che consente loro di mantenere il passo necessario per sperare nei play off ma bisogna vincere ad Avellino nel turno infrasettimanale di mercoledì prossimo. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Romano 6,5 migliorato nelle uscite ha fatto un’ordinaria amministrazione molto attenta e ha mostrato grande concentrazione.

Pelliccia 6 bene in fase di contenimento meno in appoggio, ha fatto la sua bella figura.

Raucci 4,5 Un corpo estraneo alla squadra, non sa difendere, quando non fa sovrapposizioni e sgroppate è inutile

Cesani 5 fa sempre la cosa sbagliata, rispetto alle altre volte un pò più motivato

Sannia I 6 Fino a quando è rimasto in campo ha disputato una gara importante perchè era chiamato a contenere le avanzate degli avversari.

Calvanese 6,5 Si è trovato benissimo anche con Sannia I, la sua prestazione è stato un misto di bravura e intelligenza con l’esperienza messa a disposizione della squadra

Chunak 6,5 interno di centrcampo non convince mentre nel ruolo di play ha fatto vedere cose buone

Gaita 6 buona partita ha sostenuto la difesa e l’attacco con la sua buona doppia fase

Rabbeni 5 nel secondo tempo con il possesso palla ha fatto salire un po la squadra ma nel primo tempo non era mai entrato in partita

Rimoli 6,5 forse una volta doveva scaricarsal su Onesto poi una buona partita per possesso, geometri e affondi

Onesto 7 il goal forse è la cosa più sbagliata che ha fatto, era un cross calciato male, poi una partita bella per quanto lo riguarda, sempre attivo, sempre con giocate intelligenti, sempre con grande incisività.

