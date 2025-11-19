L’AGROPOLI VA FUORI DALLA COPPA ITALIA

L’Agropoli saluta prematuramente la Coppa Campania e vede sfumare la possibilità di proseguire il proprio cammino nella competizione. A spegnere le ambizioni dei delfini è la Rocchese, che tra le mura amiche riesce a imporsi con un convincente 2-0 e a staccare il pass per i quarti di finale. Per i cilentani, adesso, l’attenzione si sposterà interamente sul campionato: domenica, al “Guariglia”, arriverà la Calpazio per un match già cruciale.

La sfida di Roccapiemonte si è complicata sin dai primi minuti per la formazione allenata da Turco. Dopo appena otto giri di orologio, Chirullo ha sbloccato la gara capitalizzando una delle prime azioni offensive dei padroni di casa. L’Agropoli ha provato a reagire con Capozzoli, ma la Rocchese si è dimostrata solida, compatta e capace di ripartire con pericolosità.

Nel secondo tempo i delfini hanno forzato il ritmo per trovare quel gol che, forte del 2-1 dell’andata, sarebbe stato sufficiente per accedere al turno successivo. Nonostante le sostituzioni di mister Turco, neanche gli esperti Tedesco e Rabbeni hanno regalato il gol: ogni tentativo si è infranto contro la difesa locale, fino al colpo del definitivo ko: ancora Chirullo, nel finale, ha firmato la doppietta che ha spento ogni speranza ospite.

Il 2-0 sancisce l’uscita dell’Agropoli da una competizione più prestigiosa per il significato che per gli obiettivi concreti. Ora la squadra dovrà voltare pagina in fretta e concentrare tutte le energie sulla corsa in campionato, dove ogni punto inizia a pesare.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

