L’AGROPOLI VINCE IL DERBY CON LA POSEIDON 4-2

Al “Guariglia” di Agropoli è andata in scena la seconda giornata del girone D di Promozione, con i padroni di casa dell’U.S. Agropoli che hanno avuto la meglio sulla Poseidon, al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. La squadra locale, reduce dai successi infrasettimanali in Coppa Italia, ha imposto il proprio gioco e si è imposta per 4-2, trascinata da un primo tempo convincente e da un finale di grande intensità.

I delfini di mister Carmine Turco, in completo bianco, hanno schierato il classico 4-2-3-1, mentre i pestani della Poseidon, guidati da Gaetano Voza, hanno risposto con un 4-3-3 aggressivo. La partita si apre con un’azione per parte: al 4′ Itri, sugli sviluppi di un calcio piazzato, non trova lo specchio di testa, mentre due minuti dopo Guadagno calcia dal limite trovando pronto l’estremo difensore Stasi.

Al 7′ però arriva il vantaggio dei locali: Itri, sugli sviluppi di un altro calcio da fermo, insacca di testa senza lasciare scampo a Figliamondi. La Poseidon prova a reagire con Vernieri che prima colpisce il palo e poi si scontra con Stasi sul suo palo. La gara procede con poche emozioni fino al 34′, quando D’Avella, servito dalla destra, firma il raddoppio dei delfini che manda le squadre negli spogliatoi sul 2-0.

Nel secondo tempo la Poseidon parte forte: al 2′ Colley costringe Stasi a un doppio intervento decisivo, mentre al 4′ D’Avella sfiora la terza rete. La partita vive momenti di grande tensione, con punizioni velenose e occasioni da entrambe le parti: al 28′ Lavarone accorcia le distanze sorprendendo Stasi con un tiro da fuori area, fissando il punteggio sul 2-1.

La Poseidon, nonostante l’inferiorità numerica dopo l’espulsione di Trabelsi al 36′, trova il pareggio con Buonocore, 2-2. Tuttavia, l’Agropoli non demorde e nel finale ribalta di nuovo la situazione: al 43′ Rabbeni realizza un rigore conquistato da Capozzoli, mentre quest’ultimo chiude la contesa in solitaria con un contropiede, fissando il risultato definitivo sul 4-2.

