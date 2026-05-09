L’AGROPOLI VINCE IL PRIMO PLAYOFF OFF 2-3 CON L’ATLETICO PAGANI

Novanta minuti non sono bastati per decidere una sfida intensa, nervosa e ricca di colpi di scena. Alla fine, però, è stata l’Agropoli a festeggiare sul campo di Pregiato, superando l’Atletico Pagani dopo i tempi supplementari e conquistando il pass per il turno successivo dei playoff.

Nonostante il match si sia disputato a porte chiuse, il clima attorno all’impianto di Cava de’ Tirreni è stato tutt’altro che silenzioso. Oltre duecento tifosi hanno seguito la gara dall’esterno, accompagnando con cori e applausi una partita che ha regalato emozioni continue fino all’ultimo secondo.

La formazione cilentana è partita con personalità, cercando subito di imporre il proprio ritmo. Rabbeni ha creato i primi pericoli, ma il vantaggio è arrivato al 18’: punizione velenosa di Tedesco e incornata vincente di Michelli, bravo a battere Forino per lo 0-1.

L’Atletico Pagani, però, non ha accusato il colpo. I padroni di casa hanno reagito con carattere, sfiorando il pareggio con Pagano, fermato da un intervento straordinario di Lesta. Dopo una lunga fase spezzettata, segnata anche dall’infortunio di De Luise, il gol dell’1-1 è arrivato proprio allo scadere del primo tempo: ancora Pagano, stavolta preciso di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Quando l’intervallo sembrava ormai vicino, l’Agropoli ha trovato il nuovo sorpasso. In pieno recupero Tedesco ha disegnato una punizione perfetta dal limite, sorprendendo Forino e mandando i suoi al riposo avanti 2-1.

Nella ripresa i biancazzurri hanno provato a gestire il vantaggio con maggiore ordine, andando anche vicini al terzo gol. Ancora Tedesco protagonista: il suo tentativo direttamente da corner si è stampato sul palo. L’Atletico Pagani ha continuato a spingere e ha visto annullarsi una rete di Starita per fuorigioco.

Il forcing finale dei padroni di casa ha prodotto i suoi effetti nei minuti di recupero. Al 91’, su un traversone dalla sinistra, Merola ha approfittato di un’incertezza di Lesta per firmare il 2-2 e riaprire completamente la contesa.

Nei supplementari è emersa tutta la determinazione dell’Agropoli. Dopo appena un minuto del primo extra time, Rabbeni ha trovato la giocata decisiva: destro potente, traversa interna e pallone in rete per il definitivo 3-2.

L’Atletico Pagani ha tentato l’ultimo assalto con generosità, ma ha trovato davanti un Lesta decisivo nelle uscite e nelle parate ravvicinate su Landini, Pagano e Merola. Gli ultimi minuti sono stati un concentrato di sofferenza e resistenza per i delfini, capaci di difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Una vittoria pesante, conquistata con carattere e qualità, che consente all’Agropoli di continuare il proprio percorso playoff. Domenica prossima i cilentani saranno attesi dalla trasferta di Pontecagnano, altro snodo fondamentale nella corsa verso gli spareggi nazionali.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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