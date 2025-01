L’AGROPOLI VINCE IN TRASFERTA 0-2 MARGIOTTA TORNA AL GOAL

Importante vittoria dell’Agropoli in trasferta. Lontano dal Guariglia dove era entrata in crisi per via di due sconfitte consecutive prima e dopo le vacanze invernali, i delfini sono riusciti a riprendere la vittoria.

Tutto nella ripresa per un risultato particolarmente importante e a questo punto esigente che la pone in pieno centro classifica a pochi punti dai play off ma anche a pochissimi punti dai play out per cui non si può abbassare la guardia per guardare all’obiettivo unico stagionale la salvezza. I goal tutti nella ripresa , Margiotta e un autogoal consegnano ai delfini l’importante vittoria.

