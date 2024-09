L’AGROPOLI VINCE LA PRIMA PARTITA LA VIRTUS A TESTA ALTA 1-0

Un goal di testa di Romano su calcio di punizione da la prima vittoria in campionato dell’Agropoli. La gara per i delfini è stata molto sofferta e nonostante i tantissimi ragazzini in campo la squadra ospite non meritava di perdere, esce a testa alta dal terreno di gioco di un Guariglia ora apprezzabile e rimesso a nuova ma vuoto, un deserto, l’Agropoli ha bisogno di altro, della sua gente, dei suoi tifosi, questa indifferenza è devastante e non fa bene ne ai calciatori, ne alla nuova dirigenza ne tantomeno alla storia della città. C’è da dire che i delfini erano molto ridanneggiati, mancavano almeno 4 elementi importanti della rosa fra l’altro anche titolare e per questo motivo la vittoria assume una significato ancora più interessante. Ora con i tre punti in classifica e l’altro punto che dovrebbe essere ritornato si comincia a respirare ma bisogna assolutamente rimpinguare l’organico con altri calciatori. Primo tempo molto tirato e poco aperto a giocate da applausi, nella ripresa il goal in apertura di Romano scuote la Virtus Avellino che si sveglia e comincia a macinare gioco, il portiere dell’Agropoli salva la sua porta con un intervento nell’incrocio dei pali su Passariello poi nonostante il gran possesso la squadra irpina non riesce a sfondare e l risutato rimane a panaggio dei delfini i quali incamerano la prima vittoria del campionato e guardano alla prossima partita di Solofra con più ottimismo.Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Grieco,7

una parata importantissima nella ripresa toglie il pallone dall’incrocio dei pali poi ordinaria amministrazione

Di Pasquale,6,5 ha difeso bene e spinto con sufficiente intensità deve migliorare

Tonelli,5 rispetto alle altre partite un pochi meglio ma non si tratta di un giocatore all’altezza e lo sanno anche i dirigenti

Gaudino,6, 5 bene in fase di impostazione meno quando è chiamato ad agire nel non possesso palla.

Imparato,6 ha fatto quello che ha potuto ma si trova in un gruppo di giovanotti quindi si limita il suo bagaglio di eserienza

Ramacciotti,6 una buona prova in spcialmodo nel secondo tempo quandogli ospiti attaccavano

Romano,7 ha avuto il merito di sbloccare la partita per il resto deve crescere come tutta la squadra

Owusu 7,5 il migliore in campo, ha cercato di costruire il gioco e ha fatto ragionare la squadra (28’st Chiumiento S.V),

Margiotta,6 Pochi palloni giocabili, ha dato una mano al centrocampo e ha guidato le azini offensive.

Limatola 6 ottimo possesso palla e grande aiuto a Margiotta e alla squadra ma lui è un esterno a punta è adattato. (18’st Ferraiolo S.V),

Brignola 6,5 il suo impegno è stato limitato dalla condizione fisica ma è un giocatore sul quale si uò fare affidamento.(33’st Tegolo S.V).

