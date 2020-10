L’Agropoli ha molto da recrminare alla fine di una gara che meritava di vincere nettamente ma che poi ha rischiato addirittura di perdere.In vantaggio dopo 20 secondi con un goal lampo,Dario Odierna,migliore in campo insieme a Masocco,sguscia sulla fascia destra e mette al centro un invitante pallone sul quale Margiotta si avventa e mette in rete. Ilgoal immediato dei delfini serve a rinvigorire il morale di una squadra che s si è vista privare di un compagno,poche ore prima della gara per essere risultato positivo e quindi con la paura addosso per ogni calciatore.La partita sembra in discesa per l’Agropoli ma si scopre poi che a centrocampo mancano uomini determonante per il prosiego della stagione e l’intramontabile Cammarota e il redivivo della Femina per il Faiano si esaltavano e avevano la meglio su quello dell’Agropoli dove il nuovo acquisto Mincione non ha brillato,era si alla prima partita ma non sembra all’all’altezzadi una squadra di eccellenza.Ci vogliono ancora tre persone per cercare di essere competitivi per il campionato.Una delle svolte della gara c’era stata al 16′ quando sono stati espulsi Margiotta,autore del goal dell’Agropoli e Di Giacomo.Ai delfini l’arbiro non concede un neto rigore che poteva avviare la partita per altri percorsi.La gara è andata avanti tra alti e bassi menttre è salito in cattedra il numero 9 del Faiano D’Angelo,bello,elegante,con pettinatura femminea ma con qualità eccelse che probabilmente gli consentirebbero di giocare anche in categorie superiori,l’attaccante ha cantato e portato la croce fino aquando in area di rigore dell’Agropoli ha svettato più di tutti mettendo la palla alle spalle di D’Inverno. Nella ripresa la musica è nettamente cambiata,si è rotto l’equilibro e l’Agropoli per una buona mezzora ha chiuso in forcing gli avversari senza comuneque riuscire a segnare anche se in più circostanze alla marcatura ci è andata vicinissima.Si registrava l’ingresso del promettentissimo attaccante D’Ambrosio un 2003 predestinato al grande calcio.Coperta troppo corta per Turco che non ha altre soluzioni,Landolfi è in panchina con una costola in fuorigioco e le forze piano piano cominciano a mancare.Nel finale il Faiano riesce fuori,sfiora il goal,protesta per un rigore e finisce in crescendo la partita.Il risultato finale di 1-1 penalizza l’Agropoli e premia un Faiano coriaceo e ben messo che sicuramente farà un ottimo campionato.Sergio Vessicchio

