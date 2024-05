LE BALLERINE DI EXORTO DANZA AGROPOLI CAMPIONESSE NAZIONALI

Agropoli è in festa: l’ExOrto Danza è campione nazionale di Danza Classica e le sue stelle pluripremiate hanno illuminato tutto il cielo di Roma, dove il 18 e 19 maggio scorsi si è tenuta la finalissima nazionale del Campionato Nazionale di Danza presso l’Auditorium del Massimo, al quale hanno partecipato 18.000 ballerini provenienti non solo dall’Italia ma da tutto il mondo.

Dopo aver superato brillantemente tutte le durissime fasi eliminatorie, le danzatrici agropolesi hanno dato spettacolo anche in finale, gonfiando d’orgoglio il cuore di Agropoli con la loro passione, il loro impegno, il loro talento, tanta tecnica ed altrettanta espressività e con una coreografia davvero unica nel suo genere.

Queste giovanissime fuoriclasse hanno dimostrato di meritare la medaglia d’oro come nessun altro, conquistando la giuria ed il pubblico letteralmente in visibilio per tutte loro.

Ma non solo la Danza Classica: a Roma l’ExOrto Danza ha fatto vera e propria incetta di premi prestigiosi ed ambitissimi anche per la Danza Moderna (a cura della Maestra Donatella Vacca) e per l’Hip-Hop (a cura della Maestra Simona Paparone) con due coreografie straordinarie ed innovative di respiro internazionale ed infatti, tra gli altri premi, c’è proprio quello per la coreografia.

I premi prevedono borse di studio presso le accademie di danza più prestigiose del Paese, come la borsa di studio finanziata in toto da Danze Italia presso l’Accademia di Danza di Simone Milani detto Spillo (ballerino e Maestro di fama internazionale, volto noto della televisione italiana) e conquistata dall’agropolese Michela Marciano, l’esplosiva ballerina di Hip-Hop classe 2006, che ha sbaragliato tutti i concorrenti vincendo con la sua bravura, il suo talento fuori dal comune e la sua energia che brucia come fuoco quando danza.