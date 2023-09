L’INTER PASSEGGIA SULLA SALERNITANA ALL’ARECHI 0-4

All’ “Arechi” la Salernitana viene superata dall’Inter. Al 6’ ci provano gli ospiti con un colpo di testa di Carlos Augusto respinto in angolo da Ochoa. Al 7’ grande occasione per Sanchez che calcia alto da ottima posizione. Al 23’ ci provano i granata con Cabral che calcia di poco a lato. Al 30’ granata pericolosi con la conclusione di Kastanos che sfiora il palo. Al 43’ altra occasione per la Salernitana con Cabral che calcia alto sopra la traversa da ottima posizione. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 18’ della ripresa nerazzurri in vantaggio: assist di Thuram e tocco vincente di Martinez. Al 33’ raddoppio Inter con la doppietta personale di Martinez. Al 40’ tris dei nerazzurri con il rigore di Martinez. Al 44’ poker personale di Martinez che vale lo 0-4 finale.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...