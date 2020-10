Si semplifica il lavoro per gli iscritti allo snals (sindacato nazionale lavoratori scuola).E’ stato aperto uno sportello ad Agropoli. Tutti i docenti e il personale scolastico dell’area Sud di Salerno non dovranno più recarsi nella sede del capoluogo di provincia per far valere i loro diritti oppure, semplicemente, per ricevere assistenza per la compilazioni di domande di trasferimento o di passaggio di ruolo.

Il sindacato con questa nuova apertura intende stare più vicino ai propri iscritti -come spiega Gallotta – segretario provinciale, la nuova sede sindacale dello Snals Confsal potrà offrire servizi e assistenza al mondo della scuola. Gallotta ha anche messo in risalto come «l’inaugurazione della sede ad Agropoli sia un successo del lavoro fitto, serio e tenace e dalla disponibilità operativa dei nostri dirigenti sindacali, al quale va il mio augurio e profondo ringraziamento». Gallotta, infine, ha rimarcato come la nuova sede sarà in grado di dare «un nuovo impulso alla nostra linea politico-sindacale» e permetterà di «assumere decisioni che rappresenteranno un fattore di coerente continuità, di consolidamento e di sviluppo a tutti i livelli della nostra organizzazione sindacale».