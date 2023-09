L’US AGROPOLI ATTEGGIAMENTI CAMORRISTICI PER GESTIRE LO STADIO SITUAZIONE IMBARAZZANTE CERRUTI SI E’ PRESTATO AL GIOCO I TIFOSI DEVONO SAPERE

I TIFOSI HANNO IL DOVERE DI SOSTENERE COMUNQUE LA SQUADRA E DI SAPERE LE COSE COME STANNO, A 24 ORE DAL FISCHIO INIZIALE INVECE DI TROVARE I GIOCATORI SUL CAMPO C’ERANO IL SINDACO E I SUOI SCAGNOZZI

A 24 ore dall’inizio del campionato i delfini giocano in casa contro il Salernum ma ancora non si sa niente. Tutto tenuto sotto traccia, nascosto forse perché ancora non hanno ne giocatori e ne organizzazione oggettivamente per i dirigenti era difficile operare in un contesto non facile visti i tempi e trovare i giocatori è un compito molto arduo e su questo non ci piove, la città e la tifoseria hanno avuto giustamente pazienza . Il problema, in questo momento, è che il gioco si è scoperto. Se per fare la squadra ce la stanno mettendo tutta e per detta loro stanno trovando una situazione oggettivamente difficile, hanno tutte le giustificazioni possibili,(non Cerruti la causa di tutto questo ritardo), è difficile non prendere atto del modo inqualificabile con il quale la dirigenza dell’Agropoli e specificamente Francesco Barone sta trattando la città, la tifoseria e gli sponsor. Inutile che ci giriamo intorno l’Agropoli si fa solo perchè l’amministrazione comunale deve gestire il campo sportivo per meri interessi elettorali perchè fra poco ci sono le elezioni. E il trait d’union tra la politica e l’Agropoli è Francesco Barone uomo di ferro dei ciancioliani nell’Agropoli Cilento servizi dove si sa si gestisce tutto ad Agropoli e Cerruti di cui è uomo fidato a tutti i livelli. Il fine qual è, la gestione dello stadio richiesta anche dalla Gelbison che in un anno ci ha speso 300 mila euro l’anno scorso e 100mila euro quest’anno ma che il sindaco e i suoi sostenitori ci devono fare la campagna elettorale. Per non darla alla Gelbison hanno pregato Cerruti di far da finanziatore esterno all’Agropoli e attraverso Barone continuare a gestire lo stadio per fini elettorali. Francesco Barone si è prestato a questo gioco forse più per rispetto a cerruti di cui sempre è stato non solo il legale ma l’amico fidato. Sono cominciati cos’ i soliti atteggiamenti camorristici, cose nascoste, bugie, falsità e gente che si è prestata per cause politiche ed elettorali al giochetto. Il sindaco ha preso due piccioni con una fava, ha impedito che la Gelbison potesse avere la gestione e se l’è tenuta con il prestanome Cerruti, ha impedito anche con l’appoggio di Alfieri di non far entrare Mondelli il quale a quel punto da presidente dell’Agropoli avrebbe chiesto la gestione dello stadio e ora con la copertura di Francesco Barone figura apicale di Agropoli Cilento servizi può gestire lo stadio con le porcherie dell’atletica e le altre con scuole calcio e via dicendo. E l’Agropoli in tutto questo, non si sa se ufficialmente ha un allenatore, dicono sia questo Ambrosino ma lo conosce nessuno solo loro, non si sa l’orario della partita, non si sa una comunicazione, i tifosi e gli sportivi brancolano nel buio e noi davanti a questa situazione non possiamo tacere per dovere di cronaca, non si sa quali sono i calciatori, non si sa chi sono quelli che hanno firmato e non si conosce la prospettiva della squadra. Abbiamo cercato di non dire niente, di fare silenzio, di non rompere lì’equilibrio del calciomercato sappiamo che stanno operando anche bene ma davanti al deserto di oggi non possiamo tacere. Ci avevano detto che oggi sabato alle 15.00 c’era l’allenamento siamo andati a vedere ma fino alle 16,30 solo un campo pieno dei scagnozzi del sindaco o il sindaco scagnozzo loro, di giocatori, di allenatore nemmeno l’ombra. C’era il presidente della Gelbison Puglisi i quale per aggiustare anche quest’anno il campo sportivo ha messo alla tasca 100mila euro.

Eppure questo Ambrosino fa la fine dell’allenatore disperato che accetta una squadra ancora da preparare perché forse nessuno lo ha voluto dopo i noti esoneri e le retrocessioni con le quali riempie il suo curriculum. Quando si va in una città che ha fatto calcio a buoni livelli e si ha davanti un budget importante da spendere come è il caso dell’Agropoli perchè i soldi ci sono si pretende di presentarsi alla città, alla tifoseria e di operare nella trasparenza prima di assumere la panchina e dopo aver firmato. In questa città si è fatto calcio importante questi sono atteggiamenti da terza categoria. Il sistema camorristico con il quale è gestita Agropoli e anche l’Agropoli calcio finita nel calderone della politica , e tutto quello che interessa il territorio agropolese, ha risucchiato anche l’allenatore Ambrosino al quale hanno fatto fare la fine dell’improvvisato di turno o è realmente un improvvisato, si spera di no e si spera che invece a fine campionato possa trionfare per Agropoli, per l’Agropoli, per la storia e anche per se stesso. I soldi a disposizione ci sono, fra poco arriveranno giocatori importanti e la squadra fra 10 giorni sarà allestita per vincere il campionato questo è certo. Francesco Barone sarà anche un ottimo avvocato, sarà bravo ad occupare poltrone con soldi pubblici a 1000 euro al mese, sarà anche allineato ai sistemi camorristici del sistema di potere politico di cui fa parte ma come dirigente è una pippa e si dimettesse perchè ha già fallito prima di cominciare. I tifosi non si facciano prendere per fessi, vogliono usare l’Agropoli solo a scopi politici , c’è da stare attenti ma soprattutto di andare compatti e uniti al campo sportivo e tifare la squadra . L’Agropoli prima di tutto, di baroni e baroncini ne abbiamo visti tanti e si sono tutti sciolti, è la fine che fa chi usa l’Agropoli invece di tifarla. Sergio Vessicchio

