MAIESE TRADISCE L’AGROPOLI, I DELFINI NON VANNO OLTRE IL PAREGGIO 1-1

Maiese aveva dato la vittoria mercoledì scorso in casa contro il Solofra entrando dalla panchina e mettendo in rete da distanza ravvicinata, lo stesso Maiese a tempo scaduto ha sui piedi la palla del s-1 contro l’Ercolanese ma la sciupa davanti al portiere tradendo emozione, inesperienza e precisione. La colpa della prova negativa della squadra però non può essere addossata al baby Maiese va ad una involuzione tecnica della squadra la quale oggi è di metà classifica per cui anche l’allenatore ha colpe fino ad un certo punto. Zeppa di bidone la squadra forse sta facendo oltre il dovuto visto che sta ancora la secondo posto. L’ assenza reiterata di Arevalo l’ha limitata molto. Il capo cannoniere della squadra assente ormai da molto tempo ha limitato le segnature. Questo pareggio in casa consente si all’Agropoli di rimanere al secondo posto ma fa avanzare clamorosamente la Scafatese capace di vincere in trasferta sul campo del Faiano e si piazzarsi ad un punto dietro con lo scontro diretto a Scafati e con l’Agropoli impegnato nel prossimo turno in trasferta sul campo del Cervinara sfida decisiva per il secondo posto. La gara è stata bella ed è calata solo nella ripresa quando però sono arrivati i goal. Nel primo tempo i delfini hanno sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare, il portiere ospite si è superato più di una volta e l’approccio alla partitaè parso anche accettabile. La presenza di Abyan ha rovinato tutto, è un pso, una zavorra insopportabile, scarso, evanescente e di impedimento al goal. I due esterni alti De Mattia e maiese facevano quel che potevano ma sono due ragazzini. A sorpresa non ha giocato Paparella in posta, Gesualdi si è comportato bene, incolpevole sul goal. Gli ospiti nel primo tempo sono stati pericolosi un paio di volte. nella ripresa il ritmo cala vistosamente, la qualità della gara pure, Paradiso porta in vantaggio i vesuviani con un tiro a giro, pareggia poco dopo Follera e poi il goal fallito da Maiese a tempo scaduto. Avrebbe tenuto la Scafatese a distanza ma non avrebbe comunque risolto i tanti problemi presenti oggi nell’Agropoli nella quale c’è una bidonata di calciastori arrivati per sostiure altri più bravi più capaci e più seri. Il riferimento è ad Abayan, Efimio e Urruti, una nidiata di bidoni sul quale deve riflettere chi li ha voluti. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Gesualdi 6 incolpevole sul goal poi ordinaria amministrazione

Padovano 6 è mancata la sua solito spinta, l’allenatore avversario gli ha preparato un raddoppio di marcatura capace di bloccarlo.

Russo s.v è uscito per infortunio

4 Urruti 4 scarso senza il passo giusto, incapace di fare un lancio, una giocata, una chiusura.

Follera 7 il migliore in campo ma questa ormai è una consuetudine alla quale siamo abituati.

Pantano 5,5 le sue lacune coperta da Follera e messe a nudo dagli avanti ospiti

De Mattia 6 si è mosso bene con disinvoltura in special modo quando è passato da destra a sinistra

Marzullo 6,5 è piaciuto per alcune iniziative capaci di tenere vivo il gioco dell’Agropoli, in special modo una imbucata sulla quale però non c’erano gli avanti dell’Agropoli, quando è uscito si è spenta la luce.

Abayan 1 incapace di tenere la palla, di fare un solo passaggio preciso, di fare mezzo goal. Il procuratore di questo calciatore sa fare il suo lavoro perché spaccia per buoni bidoni consolidati

Natiello 5,5 è venuta meno la sua spinta perso com’è nella voragine di una squadra involuta

Maiese M.6 la sua prova è da apprezzare ma il goal fallito nel finale grida vendetta. Deve rifarsi è solo un ragazzino

