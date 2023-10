MAIORI, RIEMERGE UN CADAVERE A LARGO IPOTESI CORPO DI MANUEL CIENTANNI

a

Sull’identità della vittima, dunque, non si hanno ancora notizie. Le prime ipotesi, però, indicano che potrebbe trattarsi del corpo di Manuel Cientanni, il ragazzo di 29 anni che, lo scorso 14 agosto, era caduto proprio in quello stesso specchio d’acqua dopo un incidente in barca: il giovane, una volta in mare, era stato tranciato dall’elica dell’imbarcazione.

Il corpo, infatti, da quanto si apprende aveva in dosso un costume uguale a quello del giovane salernitano.

Dopo il recupero, il cadavere – che è in avanzato stato di decomposizione – è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Salerno. Allertati anche i familiari di Manuel per il possibile riconoscimento.

Nei giorni e nelle settimane successive all’incidente – la cui dinamica non appare ancora molto chiara – il cadavere di Manuel Cientanni era stato cercato sia dalla Capitaneria di Porto di Salerno che dai vigili del fuoco, che avevano scandagliato quello stesso specchio d’acqua tra Cetara e Maiori con sonar e altra strumentazione specifica e altamente tecnologica. Le ricerche, però, non avevano prodotto alcun esito.

Il cadavere, con addosso il costume bianco e nero che indossava nel giorno dell’incidente, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, calati dall’elicottero Drago 69 del Reparto Volo, e consegnato alla Capitaneria di Porto al Molo Manfredi. A segnalarne la presenze un diportista di passaggio. Dopo il recupero, il corpo del 29enne è stato trasferito nell’obitorio del Ruggi d’Aragona di Salerno. Allertati i familiari di Manuel per il riconoscimento della salma.

Il cuoco 29enne di Pontecagnano che il 14 agosto aveva noleggiato una barca con due amici, recandosi a Cetara per una gita. Nel corso dell’escursione in mare il giovane – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – è caduto dall’imbarcazione, pare per una manovra azzardata, ed è rimasto ferito mortalmente alla testa dalle eliche del natante noleggiato.

