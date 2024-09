MAMMUCARI FANGO SU AGROPOLI ALFIERI E’ UNA FURIA

Franco Alfieri presidente della provincia, ex sindaco di Agropoli, attuale sindaco di Capaccio Paestum e presidente dell’unione dei comuni è una furia. Dopo la messa in onda della Rai del programma “Lo Spaesato” è rimasto deluso e arrabbiato ma non si tratta del solo. E’ stata una condanna da parte di tutti politici e cittadini per la messa in onda di tale porcheria. Un fango simile su Agropoli mai è stato buttato e in prima serata sul secondo canale della Rai. Alfieri non l’ha presa bene, ha individuato il responsabile(dovrebbe fare mea culpa per questo) e si è detto molto nervoso motivando il gettito di fango sulla città dopo anni e anni di duro lavoro su Agropoli fatto da sindaco e da presidente della provincia. La trasmissione del fallito Mammucari non infanga solo Agropoli ma tutto il Cilento, il parco nazionale e la provincia di Salerno e Franco Alfieri questa cosa non l’ha digerita anzi l’ha stigmatizzata a più riprese e per il momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ora potrebbe partire una diffida ufficiale da parte della stessa provincia, del parco nazionale e di altri enti presso la Rai.

Il danno d’immagine alla città è stato altissimo. In consiglio comunale ad Agropoli nemmeno un accenno, le opposizioni colpevolmente hanno fatto silenzio approvando con il silenzio assenso l’operato del sindaco Mutalipassi finito nell’occhio del ciclone dell’opinione pubblica ancora una volta. Alfieri comunque se l’ha legata al metaforico dito. Se ancora ce ne fosse il bisogno è stato il colpo del Ko per Mutalipassi ormai già scaricato da Franco Alfieri e dagli alfierani.

Una cosa è certa se prima forse c’era una sola possibilità che Mutalipassi venisse ricandidato ora non ce ne è nemmeno una. Finisce il mandato e poi via a tornare a fare il suo dignitoso e apprezzato lavoro anche perchè ha presieduto la giunta dove si è fatta una manifestazione d’interesse per la realizzazione della casa di Babbo Natale guarda un po datata il giorno dopo della messa in onda della trasmissione per infiocchettare l’ennesimo babà. Provate ad indovinare per chi hanno fatto i requisiti e a chi l’affideranno anche quest’anno, e qui mi devo ricredere. Mammuccari ha indovinato tutto questo è il paese degli esauriti quando ha visto il sindaco e chi gli ha fatto da cicerone non ha avuto nessun dubbio: “Questo è il paese che fa per me”. Sergio Vessicchio

