Dopo il presidente dell’associazione costruttori Vincenzo Russo, arrivano anche le congratulazioni degli amministratori locali insieme alla caritas diocesana Teggiano-Policastro. Da quanto il segretario nazionale Ottavio de Luca è reggente della Filca della Campania continua il processo di rinnovamento, si arricchisce giorno dopo giorno di nuove intuizioni e di crescita . La nomina di Giuseppe Marchesano responsabile del Cilento ora segretario responsabile provinciale va proprio in quella direzione. La filca cisl della Campania di Ottavio De Luca ha dato il via a nuovi percorsi ed ha individuato persone, in questo caso Giuseppe Marchesano insieme al nuovo segretario responsabile della filca di Napoli Massimo Sannino già sub reggente regionale in grado di far crescere il sindacato e di renderlo funzionale alle esigenze dei lavoratori ,solidarietà, uguaglianza e dialogo.

Tra le priorità ci sono sicuramente la sicurezza nei cantieri edili, la dignità degli edili e la qualità del lavoro. Ottavio De Luca ha avviato un’ azione forte contro gli infortuni sul lavoro a livello nazionale, vera piaga che affligge il comparto edile e non solo . La nomina di Marchesano dal Cilento alla segreteria provinciale ha anche trovato ampio consenso nell’ance, il presidente dell’associazione costruttori Vincenzo Russo scrive: ” Egregio segretario, caro Giuseppe, è con grande piacere che desidero esprimerti le mie più vive congratulazioni per la tua prestigiosa nomina a segretario provinciale della filca cisl. Sono molto felice che tu possa mettere la tua esperienza, che viene dal cantiere, a disposizione dei lavoratori e dell’intero settore per dare la giusta spinta al rilancio di un comparto che merita di decollare nuovamente. Ho molto apprezzato la tua disponibilità e condivisione dei progetti e percorsi comuni che stiamo sviluppando nell’ambito degli accordi sindacali. Con il tuo entusiasmo, professionalità e capacità certamente riuscirai a dare un valido contributo affinché il settore delle costruzioni, che sta vivendo ancora problematiche difficili da superare, non si fermi di nuovo. Con lo spettro della cassa integrazione per i lavoratori .

Il sindaco di Castelnuovo Ciliento Eros Lamaida afferma: “sono felice per la nomina di Peppe Marchesano a segretario provinciale della filca cisl , sono felice per lui stesso naturalmente ma , soprattutto, per tutti i lavoratori edili che con Peppe Marchesano hanno avuto e avranno uno strenuo difensore dei loro diritti in un periodo così delicato , come quello che stiamo vivendo, ricco di opportunità ma anche di sfide impegnative. Un uomo con la passione di peppe è quello che serve alla nostra provincia e al nostro sud, in un’Europa, speriamo quanto prima, più integrata ed unita. In bocca al lupo di vero cuore.” il sindaco di Agropoli Adamo Coppola: ” Giuseppe Marchesano rappresenta un baluardo importante per i lavoratori e per le impresse, un punto di unione. Il suo lavoro nel cilento è stato determinante in un periodo difficile e complesso come quello attuale. Preferisce i fatti alle parole e il nostro rapporto, da sempre, è stato improntato sulla cordialità e la collaborazione. La sua nomina ci riempie di gioia e ne siamo fieri”. Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum e presidente dell’unione dei comuni: ” auguri a Peppe Marchesano per la promozione. Molte volte sono le nomine a fare gli uomini, in questo caso è l’uomo a fare la nomina perchè Marchesano non si è tirato mai indietro, ha sempre lavorato al fianco dei lavoratori e si è confrontato con le imprese. Da subito il nostro rapporto si è cementificato perchè abbiamo trovato un punto di coesione e questo capita quando si vuole bene al territorio e ai suoi interpreti ,le mie congratulazioni vanno a Peppe e al segretario nazionale ottavio de luca che ho avuto il piacere di conoscere al congresso della filca della Campania questo anche a dimostrazione che i vertici del sindacato valutano bene , grazie al nuovo corso del segretario de luca scegliendo Marchesano ha dato forza al nostro comprensorio cilentano dove Marchesano con i suoi collaboratori ha lavorato benissimo ,conosciuto e apprezzato da tutti . Il sindaco di Roccadaspide avv. Grabriele Iuliano si associa agli altri amministratori locali, esprimendo il massimo apprezzamento per la scelta del segretario nazionale Ottavio De Luca per la nomina di Peppe Marchesano. Anche il direttore della caritas diocesana comprensorio Teggiano Policastro (che comprende il territorio che va da persano a sapri) don martino de pasquale non ha voluto far mancare la sua vicinanza a Peppe Marchesano Don martino scrive : “le formulo le più vive felicitazioni per il nuovo prestigioso incarico cui è stato chiamato ad assolvere. La sua carriera professionale le ha fatto maturare una qualificata esperienza che, sono sicuro, metterà, come sempre, al servizio della collettività. Sono certo come gia’ abbiamo avuto modo di collaborare in passato avremo ancora di piu’ la possibilità di collaborare e di confrontarci sui problemi e sulle possibilità di sviluppo di un territorio, che vanta grandi potenzialità dal punto di vista storico, naturalistico, turistico ma anche religioso. In attesa di rincontrarci personalmente , porgo i miglior saluti al segretario nazionale Ottavio De Luca e a tutti i dirigenti della filca cisl della Campania augurando una Santa Pasqua a tutti”.