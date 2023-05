METEO,TEMPO INCERTO E PIOGGE FINO A FINE MAGGIO

Meteo, temperature sotto media per tutto il mese di maggio: fresco e piogge

Ma per quanto ancora farà così fresco? Sono davvero sorprendenti i valori di temperatura che stiamo registrando in queste ore, tanto che sembra sicuramente più inizio Inverno che fine Primavera. Sono appena arrivate le nuove mappe con la tendenza: probabilmente non ne usciremo almeno fino a fine Maggio.

Tutto ruota intorno ad una continua circolazione ciclonica che, seppur con qualche breve pausa, continuerà a condizionare il tempo e il clima sull’Italia, alle prese con una delle stagioni primaverili più piovose e fresche degli ultimi anni.

D’altronde, manca una figura di alta pressione che possa regalare un po’ di calda stabilità e l’atmosfera non può fare altro che restare dinamica con le temperature che ne subiscono le conseguenze, restando parecchio sotto tono.

Insomma, non ci sono buone notizie per gli amanti del caldo visto che dovranno aspettare ancora chissà quanti giorni prima di poter riprendere a godere di un clima a loro più congeniale.

Almeno fino a tutto il weekend le giornate saranno scandite da un meteo capriccioso e, di conseguenza, da temperature a tratti fresche, soprattutto al Nord e su gran parte del Centro. Solo al Sud farà un po’ più caldino, in particolare sulla Sicilia, dove i venti caldi di Scirocco e un contesto meteo meno instabile, favoriranno valori termici più elevati rispetto al resto del Paese.

Per capire meglio dove farà più fresco nei prossimi giorni prendiamo come punto di riferimento la mappa qui sotto che mostra le temperature massime previste per la giornata di Domenica 14 Maggio. Si noti come sarà il Centro-Nord a far registrare i valori termici più freschi: le aree evidenziate con sfumature di arancione indicano valori intorno ai 14/16°C, mentre quelle con sfumature di rosso indicano punte prossime ai 20/22°C.Stiamo dunque parlando di temperature a tratti anche sotto media o quanto meno diverse rispetto a quelle registrate negli ultimi anni quando il mese di Maggio si è spesso travestito da Giugno inoltrato o addirittura da Luglio. Le temperature massime previste per Domenica 14 MaggioCi sono prospettive di cambiamento all’orizzonte? Qualche timido segnale in tal senso sembra intravedersi nel corso della prossima settimana quando il tempo, pur rimanendo avvolto da un’atmosfera instabile, potrebbe regalarci qualche ora in più di sole e dunque qualche momento relativamente più caldino rispetto a questi giorni.

Tuttavia, la cosa davvero sorprendente è che non ci sono ancora segnali di una vera e propria svolta, almeno fino alla fine del mese.

Fonte Il Meteo

