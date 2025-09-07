MISS ITALIA,AGROPOLI FA IL TIFO PER MARIA CHIARA VOLPE

Bella, affascinante, misteriosa, attraente, sorridente Maria Chiara Volpe la ragazza di 19 anni di Agropoli che si è conquistata la possibilità di scalare la vetta più alta di Miss Italia è in rampa di lancio e la capitale del Cilento è pronta a fare il tifo per lei. Studentessa universitaria è seguita dalla Emanuele Sicignano management è già sull’8 voltante per salire sullo scranno più alto della manifestazione di bellezza iridata la più importante d’Italia. Miss Sorriso Campania | Maria Chiara Volpe, 19 anni. Alta 1,76. Diplomata in Amministrazione finanza e marketing. Pratica danza a livello agonistico e lavora come modella, hostess e babysitter. È una ragazza che persegue i suoi obiettivi senza mai fermarsi. In onda su Rai 1 il 15 settembre prossimo Maria Chiara ha buone possibilità di vittoria per la sua bellezza e per la sua affascinante posa. E’ tra le 40 concorrenti arrivate alla finale nazionale e questo rappresenta per lei, per Agropoli e per la Emanuele Sicignano management un momento di grande prestigio.

