MONTECORICE, SI CERCA ANCORA GIACOMO SCHIAVO SCOMPARSO ORMAI DA GIORNI

Pasqua di apprensione per Montecorice e Agnone Cilento, le due comunità che non hanno più notizie di un loro concittadino, Giacomo Schiavo, scomparso da ormai 14 giorni. Il 41enne originario di Agnone Cilento, ha fatto perdere le sue tracce dallo scorso 18 marzo quando ha avuto l’ultimo contatto telefonico con una delle sorelle. Poi da quel momento non si sono avute più notizie dell’uomo che secondo le ricostruzioni al momento della scomparsa si doveva trovare in stazione, a Torino, città nella quale spesso si recava per andare a trovare i due figli che vivono lì con la madre.

Un caso che è diventato presto di dominio nazionale quello di Giacomo Schiavo visto che è stato trattato anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, il programma in onda su Rai Tre, con una troupe che è arrivata negli scorsi giorni anche nel Cilento per approfondire il caso perché Giacomo Schiavo – ha 41 anni ed è alto 170 centimetri, ha gli occhi marroni, i capelli brizzolati e i nomi dei figli tatuati sul braccio sinistro – non sarebbe mai arrivato nel capoluogo piemontese, o comunque sarebbe poi rientrato, perché sarebbe visto sabato 25 marzo – così come negli scorsi giorni hanno rivelato le sorelle a InfoCilento Tv – aggirarsi allo svincolo di Agnone Cilento da un ragazzo che vedendolo a piedi gli avrebbe anche chiesto se avesse bisogno di un passaggio ma lui avrebbe declinato l’offerta dicendo di dover raggiungere un bar non troppo distante. Ma in quella struttura, così come confermato dai congiunti che hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, non ci sarebbe mai arrivato.

