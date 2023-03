NEW BASKET AGROPOLI-PAESTUM VITTORIA SOFFERTA MA PREZIOSA PER LE RAGAZZE DI SERIE B FEMMINILE/OCCHIO ALE PROSSIME SFIDE

Vittoria sofferta e preziosissima 55-51 per la New Basket Agropoli Paestum che nella partita casalinga, disputata in via del tutto eccezionale allo Zauli di Battipaglia, ha superato nel campionato di Serie B Femminile una Pallacanestro Casalnuovo davvero assai ostica. A Battipaglia si sono disputate, dal 3 al 5 marzo, le FINAL EIGHT della COPPA ITALIA di serie A2 Femminile. Ad aggiudicarsi il trofeo in palio è stata la compagine piemontese BC Castelnuovo Scrivia ASD contro Sanga Milano.

Ricordiamo ancora che le atlete Seka, Castelli, Zanetti,Lombardi, Chiovato F.,Milani, militano anche nel campionato di A2 nella squadra PB63 Polisportiva Battipagliese. Successo numero 15 in stagione. Sabato 11 marzo alle ore 19,00 al Pala Di Concilio la New Basket Agropoli Paestum affronterà Catanzaro Centro Basket. Al momento la classifica del campionato di serie B è la seguente: Ariano Irpino,Nasce Un Sorriso Salerno punti 32, New Basket Agropoli Paestum punti 30, S.Antimo punti 26 …. La compagine cilentana,l’8 marzo in trasferta, deve recuperare la partita contro Angri Pallacanestro e sperare nella vittoria per posizionarsi al primo posto in classifica. L’11 marzo alle ore 19,00 tutti al Pala Di Concilio per supportare le nostre ragazze, che stanno facendo qualcosa di straordinario e per alimentare il sogno promozione in A2.Non mancate.

