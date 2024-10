NOTIZIE FALSE ALFIERI NESSUN TRASFERIMENTO SI TROVA A SALERNO/IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Alfieri si trova nella casa circondariale di Salerno in custodia cautelare. Gli avvocati parlano di un Alfieri sereno pronto ad affrontare le sfide che di qui a poco lo metteranno di fronte a durissime prove. Innanzitutto il 28 ottobre quando dovrà affrontare il riesame in seguito al quale i legali De Caro e D’Alessandro chiederanno subito la messa in libertà del presidente della provincia e sindaco di Capaccio Paestum. Il dispositivo di 140 pagine, sintesi di 22mila pagine di inchiesta, è molto corposo per il lavoro molto certosino fatto dalla procura in sintonia con la guardia di finanza e potrebbe reggere all’esame ulteriore del Gip ma i difensori parlano di mancanza di prove con solo degli indizi. Il filone giudiziario però si sta allargando a macchia d’olio se è vero come è vero che il consigliere regionale Luca Cascone è stato raggiunto da un avviso di garanzia insieme ad altri 5 e per come le indagini vanno avanti non ultima una perquisizione a Novi Velia nel municipio per il vice presidente della provincia Guzzo in seguito all’assegnazione di un appalto. La vicenda è molto complessa e le notizie vengono alimentate da un esponente di Fratelli d’Italia il quale attraverso la sua pagina social sta diffondendo le sue iniziative a sostegno dell’accusa parlando con giornalisti vari e annunciando attività politiche. La notizia pubblicata dall’ansa sul trasferimento di Alfieri da dove è uscita? Chi ha dato all’agenzia giornalistica che non ha nemmeno verificato la veridicità della stessa in maniera dilettantistica? Si sta facendo uno strano sciacallaggio che mette in difficoltà anche l’attività della stessa procura della repubblica che si è vista costretta(in basso) a smentire con un comunicato ufficiale.

LE REAZIONI

Il partito Fratelli d’Italia ha avviato un operazione tutt’altro che garantista rispetto ai valori della parte politica che rappresenta. Forza Italia sta mantenendo una linea molto garantista in proposito con estrema correttezza. La stessa linea del partito di Berlusconi la si sta riscontrando al centro della politica mentre a sinistra la politica si è divisa nello stesso partito democratico che ha scaricato subito Franco Alfieri difeso dal solo De Luca qualche giorno fa.

LA FALSA NOTIZIA DELL’ANSA

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2024 11.45.29

Inchiesta appalti Paestum, Alfieri trasferito a Napoli

Inchiesta appalti Paestum, Alfieri trasferito a Napoli Spostato da Salerno, è in carcere dal 3 ottobre (ANSA) – Napoli, 17 OTT – Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum (Salerno) e presidente della Provincia di Salerno, sospeso da entrambe le cariche dal prefetto in seguito all’inchiesta giudiziaria nella quale è coinvolto, secondo quanto si è appreso è stato trasferito nella serata di ieri dal carcere salernitano di Fuorni a quello napoletano di Secondigliano. Alfieri venne arrestato e messo in carcere lo scorso 3 ottobre, nell’ambito di una indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Salerno, che vede indagate anche altre cinque persone a cui vengono contestati a vario titolo i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. (ANSA). 2024-10-17T11:44:00+02:00 PIO-Y1W ANSA per CAMERA03

IL COMUNICATO DI SMENTITA DELLA PROCURA

Procura dela Repubblica preso li tribunale di Salerno Cittadella Giudiziaria – Torre “Nicola Giacumbi

COMUNICATO STAMPA

Salerno, 17 ottobre 2024

In relazione alle notizie di stampa concernenti il trasferimento di Francesco Alfieri, sottoposto da

questo Ufficio alla misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere, in altra struttura penitenziaria, si comunica che le stesse sono prive di fondamento.

Il Procuratore della Repubblica

