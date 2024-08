NUOVA ONDATA DI COVID IN ALLARME GLI OSPEDALI DI BATTIPAGLIA EBOLI E ROCCADSPIDE

L’aumento dei casi di Covid ha portato all’adozione di nuove misure di prevenzione nelle strutture sanitarie del Dea di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide. È stato introdotto l’obbligo di mascherina per il personale sanitario, gli utenti e i visitatori. Inoltre, è stata resa obbligatoria l’esecuzione dei tamponi per i pazienti che devono essere ricoverati negli ospedali di queste città. Tra le misure preventive, il personale sanitario deve valutare i pazienti con sintomi respiratori che si presentano negli ambulatori come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Aumentano i casi Covid, tamponi e mascherine negli ospedali salernitani

Al personale medico è stata raccomandata l’osservanza scrupolosa delle misure igienico-sanitarie preventive, in particolare l’igiene frequente delle mani e il rispetto della distanza di sicurezza tra il personale sanitario, gli utenti e i pazienti. Le nuove misure, in vigore da ieri, sono state decise da Nicoletta Voza, direttrice del Dea di primo livello che include gli ospedali di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide. Negli ultimi giorni, due casi di Covid sono stati registrati all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, ma l’aumento generale dei casi in provincia ha reso necessario il nuovo provvedimento.

I dati

Nella settimana dal 18 al 24 luglio, in Campania, si sono registrati 2.492 casi di Covid e un decesso, con un tasso di positività del 16,2%, secondo le statistiche del Ministero della Salute. La Campania è la seconda regione in Italia per numero di casi, dopo la Lombardia. Le nuove prescrizioni del Dea di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide devono essere rispettate dal personale sanitario e dai vigilantes che presidiano le strutture. Ieri, molti pazienti e utenti, impreparati, sono stati bloccati dai vigilantes perché non indossavano le mascherine e hanno dovuto recarsi in farmacia o in negozi specializzati per acquistarle e poter accedere agli ospedali.

