OGGI AGROPOLI-BATTIPAGLESE ESODO BIANCONERO AL GUARIGLIA

Si gioca alle 15.00 al Guariglia. Presso la Questura di Salerno, alla presenza del Questore Giancarlo Conticchio, del Prefetto Francesco Esposito e dei responsabili provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme alle parti politiche delle due città e alla dirigenza dell’U.S. Agropoli e della Battipagliese Calcio, è stato raggiunto l’accordo per consentire lo svolgimento a porte aperte della partita tra U.S. Agropoli e Battipagliese Calcio.

In particolare, la partita sarà a porte aperte per la tifoseria di casa, ovvero dell’U.S. Agropoli, mentre per la tifoseria della Battipagliese Calcio saranno disponibili 150 posti.

Una successo di tutte le parti in causa, una bellissima notizia per chi ama il calcio.

