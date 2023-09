La gara comincia alle ore 15,30 ed è valevole per la seconda giornata del campionato di eccellenza. Formazione per i delfini ancora in altomare ma sicuramente giocheranno i nuovi acquisti tutti. La dirigenza è ancora sul mercato dei giocatori liberi per cercare di completare la rosa. Almeno tre elementi un centrocampista, un difensore e una punta.

