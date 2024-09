OGGI IN CAMPO L’AGROPOLI AL GUARIGLIA C’E’ LA VIRTUS SERINO

Oggi alle 15,30 per la seconda volta consecutiva l’Agropoli gioca in casa al Guariglia. Ospite sarà la Virtus Serino pari punti in classifica. L’Agropoli cerca la prima vittoria in campionato. Giordano dovrebbe essere della partita dopo lo spezzone di sabato scorso, il giocatore sembra aver recuperato rispetto all’infortunio. Luvumba autore del goal di sabato scorso rimane fermo ai box per un infortunio. Al Guariglia è atteso il pubblico per sostenere la squadra.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...