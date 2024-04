Nel pomeriggio di oggi domenica 7 aprile al Guariglia c’è la Calpazio allenata da Santosuosso grande ex e guidata in campo da Vincenzo Margiotta. Due grandi ex. La partita comincia alle 16.00 ed è molto importante per l’Agropoli in vista dei play off mentre per i capaccesi nessuno stimolo particolare se si considera che la squadra è salva ma venderà cara la pelle.

