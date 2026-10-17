OKTOBERFEST CILENTO, LA SECONDA EDIZIONE CHIUDE CON IL 25% DI PRESENZE IN PIÙ

Ad Agropoli il bilancio della manifestazione conferma la crescita rispetto allo scorso anno. Sodano: «Una crescita che conferma la forza del progetto»

AGROPOLI – Cresce l’Oktoberfest Cilento e cresce anche la capacità di attrazione della manifestazione. La seconda edizione, conclusasi dopo dieci giorni di appuntamenti, ha fatto registrare un incremento delle presenze del 25% rispetto alla prima edizione.

Un risultato che consolida il percorso avviato lo scorso anno e conferma la capacità dell’evento di richiamare pubblico non solo da Agropoli e dal Cilento, ma anche da diversi comuni della provincia di Salerno e da altre aree della Campania.

«Siamo molto soddisfatti del risultato – commenta Rodolfo Sodano, ideatore e organizzatore dell’evento –. La crescita registrata quest’anno ci conferma che il progetto sta prendendo una direzione importante e che il pubblico ha apprezzato il lavoro fatto».

Dieci giorni tra Baviera e Cilento

La manifestazione ha portato ad Agropoli l’atmosfera della tradizione bavarese attraverso gastronomia, birra, musica dal vivo e allestimenti, mantenendo al tempo stesso un forte legame con il territorio.

Tra i momenti caratterizzanti, l’apertura della botte con il tradizionale “O’zapft is!”, che ha dato ufficialmente il via alla festa.

L’idea, spiega Rodolfo Sodano, è nata dalla volontà di portare nel Cilento un pezzo della tradizione di Monaco di Baviera, senza limitarsi a replicare il format originale. «Abbiamo cercato di costruire una nostra identità, creando un punto d’incontro tra la tradizione bavarese e il territorio cilentano».

Una macchina organizzativa da 100 persone al giorno

Dietro la manifestazione c’è stata una macchina organizzativa importante. Circa 100 persone ogni giorno sono state impegnate nella gestione dell’evento tra personale di sala e di servizio, tecnici, volontari, fornitori, artisti e staff organizzativo.

Un lavoro iniziato mesi prima dell’apertura e che ha richiesto un coordinamento costante per garantire il funzionamento della manifestazione durante tutti i dieci giorni.

Ottobre e la sfida della destagionalizzazione

Il successo dell’Oktoberfest Cilento apre anche una riflessione sulle potenzialità degli eventi autunnali. Un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone nel mese di ottobre può contribuire a mantenere vivo il territorio oltre la tradizionale stagione estiva.

«Questi numeri dimostrano che ottobre può rappresentare un periodo importante per il territorio. Per trasformare iniziative come questa in appuntamenti stabili serve però una collaborazione sempre più forte tra organizzatori, istituzioni e operatori economici».

In questo percorso si inserisce anche la collaborazione con il Comune di Agropoli, che ha patrocinato la manifestazione e supportato l’organizzazione.

Al di là dei numeri

Per gli organizzatori, il bilancio della seconda edizione non si misura soltanto attraverso le presenze.

«La cosa che porterò con me è vedere la tendostruttura piena di persone, famiglie, ragazzi e gruppi di amici che hanno scelto di vivere insieme queste giornate. I numeri sono importanti, ma l’entusiasmo del pubblico è la soddisfazione più grande».

Lo sguardo è già alla terza edizione che si terrà dal 1 al 10 ottobre 2027.

Conclusa la seconda edizione, lo sguardo è già rivolto al futuro. L’obiettivo sarà migliorare ulteriormente l’organizzazione, l’accoglienza e i servizi, mantenendo però l’identità costruita in questi primi due anni.

«Prima di pensare alle novità vogliamo analizzare con attenzione questa edizione e capire dove possiamo migliorare. Abbiamo già alcune idee per la terza, ma è ancora presto per anticiparle».

A chiusura della manifestazione arriva il ringraziamento di Sodano a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: «Grazie al pubblico, alle circa 100 persone che ogni giorno hanno lavorato all’interno dell’organizzazione, al Comune di Agropoli, alle istituzioni, ai partner, agli sponsor, ai fornitori, agli artisti e a tutta la nostra squadra. Dietro questi dieci giorni ci sono mesi di lavoro, sacrifici, idee e tanta passione. Questo risultato appartiene a tutti noi».

E mentre cala il sipario sulla seconda edizione, l’Oktoberfest Cilento guarda già al prossimo appuntamento: «Ci vediamo alla terza edizione».

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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