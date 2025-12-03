OSPEDALE DI AGROPOLI: VIA LIBERA ALLA GARA PER IL NUOVO CENTRO DI MEDICINA IPERBARICA

Prende ufficialmente il via la procedura per la realizzazione di un Centro di Medicina Iperbarica presso il Presidio Ospedaliero di Agropoli. Lo scorso 30 novembre 2025, l’Asl di Salerno ha approvato l’indizione di una gara telematica aperta — tramite la piattaforma So.Re.Sa. “S.I.A.P.S.” — per l’acquisto della camera iperbarica e l’attivazione del nuovo servizio nella struttura cilentana. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 1.855.742 euro, IVA inclusa. L’importo principale, pari a 1.492.500 euro, riguarda la fornitura dell’apparecchiatura; a questa cifra si aggiungono i costi per la manodopera, la progettazione esecutiva degli spazi e gli oneri relativi alla sicurezza. L’azienda che si aggiudicherà il bando non dovrà soltanto fornire la camera iperbarica, ma anche occuparsi di tutte le attività complementari necessarie alla piena operatività del servizio, compresa l’integrazione con il Centro OTI (Ossigeno Terapia Iperbarica).

