PADBOL IL NEW DRIBLING AGROPOLI SI GIOCA IL TITOLO NAZIONALE AD AREZZO

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 al Centro Sportivo Rebote Padbol Club di Arezzo, 4° edizione del Campionato Nazionale di Padbo

Danilo Russo, Gigi Carpinelli e Domenico Teta, insieme al presidente Adriano De Vita del Club New Dribbling di Agropoli, sono i volti dietro il successo del Padbol, uno sport emergente che sta prendendo sempre più piede giorno dopo giorno. Il team agropolese oggi e domani si gioca il titolo nazionale ad Arezzo. Partono anche favoriti per effetto della loro passione, affiancata al divertimento ed al sudore caratteristiche in grado di portarli a partecipare al prestigioso Campionato Nazionale in programma appunto oggi e domani ad Arezzo.

In passato li abbiamo già visti presenti alla Coppa Italia sul Lago Trasimeno a Perugia dove hanno riportato un ottimo risultato. In questo campionato nazionale prendono parte i migliori atleti i 40 giocatori più forti d’Italia sfidarsi per il titolo nazionale.

Il Padbol è un mix di Calcio e Padel, praticato in Italia da soli 3 anni ma già presente da tempo in diverse Nazioni del mondo come Spagna e Brasile.





L’inaugurazione del nuovo centro REBOTE, Padbol Club di via di Castelsecco ad Arezzo coincide con la 4° edizione del Campionato Nazionale di Padbol.Il Padbol è una combinazione di calcio e tennis giocato a coppie (2×2) all’interno di una gabbia chiusa da cristalli e grate. Uno sport innovativo e dinamico in un centro sportivo, nuovo, completamente dedicato al Padbol. Ma non finisce qui, perché in programma ci sta un’altra tappa a Cagliari dall’11 al 14 Luglio per il Campionato Internazionale alla quale parteciperanno o protagonisti del Newdribling di Agropoli.

LE PERFORMACE SARANNO VISIBILI SUI CANALI SOCIAL DEL NWE DRIBLING AGROPOLI FACEBOOK E ISTAGRAM

