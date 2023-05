PANINI EX AGROPOLI DA L’ADDIO AL CALCIO: ” MANCHERA’ MOLTO IL PALLONE MA HO DATO IL MASSIMO”

Panini uno dei giocatori più serie e regolari del calcio professionistico e dilettantistico ha dato l’addio al calcio. E’ stato un giocatore molto interessante sotto ogni aspetto, dal quoziente tecnico molto elevato alla duttiklità fisico-atletica nello stile cannavaro. Non molto alto come difensore centrale ma decisamente forte e quasi insuperabile. Ha sempre preferito giocare nella difesa a 4 ma non ha mai disdegnato di mettersi a 3 quando i suoi allenatori glielo hanno chiesto. L’entusiasmo era lo stesso. Ha vestito maglie importantissime in campionati professionistici e anche quella dell’Agropoli nel 2013 quando Cerruti e Magna volevano salire in serie C ma persero ai play off. nato ad Albano Laziale nel 1983 ha 40 anni quasi compiuti decide di lasciare il pallone giocato e giocabile e conoscendo il suo amore per questo sport lo rivedremo presto in un altro ruolo ma con la serietà di sempre capace di scandirne la sua attività e la sua importanza.

IL LUNGO POST DI ADDIO

“Cos’è stato?

Un viaggio lungo 25 anni,ricco di emozioni che non si possono descrivere.

Uno stile di vita che ti si attacca addosso e ti condiziona scandendo settimane,mesi e anni!

Il calcio è’ stato per me qualcosa di così intimo e profondo da non riuscire a trovare le

Parole per spiegarlo,così profondo da riversare in esso tutto… stress,delusioni perdite,felicità e Gioie!!

Mi bastava allacciare le

Scarpe e correre per dimenticare.

Mi mancherà tutto,i viaggi per andarmi ad allenare,i compagni di squadra che diventano come familiari,le risate e le prese per il culo nello spogliatoio!! Mi mancherà sopratutto l’ansia pre partita che ti accompagna il sabato sera,i dolori alle articolazioni che ultimamente non mi facevano più nemmeno dormire bene,mi mancherà semplicemente rincorrere quel pallone. Saluto tutto e tutti con la consapevolezza di aver dato e ricevuto il massimo

Ad maiora sempre.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...