PER L’AGROPOLI TERZA VITTORIA CONSECUTIVA BATTUTO L’APICE 2-1

L’Agropoli pianifica la terza vittoria consecutiva nel primo tempo, anzi per essere precisi nella prima mezz’ora di gioco quando segna tre goal, uno gli viene annullato, il primo, ma poi segna a ripetizione. Al undecimo un colpo di testa debole ma con velenoso di Ferraioli si insacca all’incrocio dei pali. Niente reazione per l’Apice e alla mezzora o poco più ancora di testa Margiotta deposita il pallone in rete. L’Agropoli è in totale controllo della partita fino al secondo minuti di recupero quando i sanniti con Moussa trovano una grande conclusione che non lascia scampo a Grieco per il 2-1. Si riapre la gara e il secondo tempo diventa una partita a scacchi tra i due allenatori, peraltro bravissimi Ferullo e Messina, meriterebbero tutti e due categorie superiori, e l’Agropoli riesce a mantenere il vantaggio sfiorando anche il terzo goal con Giordano poco preciso solo davanti al portiere liberato da Margiotta. L’Apice rimane in partita e mette alle corde l’Agropoli con un forcing molto pericoloso ma poco efficace, i delfini coordinati da Gaudino un giocatore strepitoso, classe 2005 con un’intelligenza eccezionale e una capacità nel giocare a palloni grandissima, fa leva sulle ripartenze fino al fischio finale, la vittoria è meritata come gli applausi del pochissimo pubblico sugli spalti. La foto di gruppo finale è la chiosa della terza vittoria consecutiva in vista del derby con la Battipagliese che torna dopo molti anni, l’ultima volta sulla panchina bianconera c’era Squillante e le voci di un possibile ritorno in settimana sulla panca delle zebrette potrebbe portare ad un clamoroso dejavù. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Grieco 6

ordinaria amministrazione per il miglior portiere della categoria, non ha mai dovuto intervenire in maniera determinante se non in un’occasione.

Di Pasquale 6 una partita di grande movimento sulla fascia, un uomo determinante per lo scacchiere di Ferullo ma troppo scadente in fase di proposizione perchè tenta di superare sempre l’uomo invece di guardare ai compagni liberi ma non ci riesce mai.

Chietti 7 Troppo importante questo ragazzo, gioca con grande personalità, arriva primo su tutti i palloni e fa crescere il livello della squadra.

Ramacciotti 6 Gara di ordinaria amministrazione ma sempre ordinato e preciso nel rispetto del ruolo e delle consegne.

Riccio 6 assai concentrato e sempre sul pezzo.

Tegolo 6,5 ragazzino di qualità e prepotenza tecnica, non ha paura es entra su tutti i palloni, prezioso.

Ferraiolo 7 Ha sbloccato il risultato un merito non da poco, ha lavorato per la squadra e ha rispettato le consegne della panchina. Di meglio non poteva fare, la sa esperienza e la sua energia sono virtù importantissime per la squadra.

Gaudino 9 il suo voto potrebbe sembrare un’esagerazione e invece vi invitiamo a venire a vedere questo ragazzino classe 2005, basso ma con una grandissima personalità, migliore in ogni partita, smista il pallone con eleganza ed efficacia, si abbassa bene(prima non lo faceva, e si piazza davanti alla difesa, sceglie sempre il tempo giusto per le ripartenze e per lo scarico, testa sempre alzata, fa sempre la cosa giusta e ha sempre la soluzione, Decisamente bravo. E’ un piacere vederlo giocare, non ci stancheremmo mai.

Margiotta 8 semplicemente Vincenzo, oltre al goal cosa per lui normalissima, la posizione, la lotta uno contro uno, lo smistamento dell’ultimo passaggio e in un’occasione ha messo Giordano solo davanti al portiere.(85 Chiumiento sv)

Romano sv. è dovuto uscire per un risentimento muscolare, è uno degli uomini più propositivi della squadra speriamo non sia nulla di particolarmente grave.

Cusanno 6 ha svolto il suo compito con regolarità e impegno.( 56′ Giordano 5 ancora deve riprendersi, ha sbagliato praticamente tutto e da lui si chiede molto di più).

