PERDIFUMO, PAURA NELLA CUCINA DI UN RISTORANTE A FUOCO LA FRIGGITRICE

La friggitrice per cause ancora da accertare è andata a fuco. Starà ai vigili del fuoco accertare con precisione come si sono sviluppate le fiamme. Anche i danni sono stati contenuti. Il tutto in un ristorante di Perdifumo un centro ai piedi del Monte Stella nel cuore del parco nazionale del Cilento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e le ambulanze del 118. Ad una dipendente è stato necessario applicare momentaneamente l’ossigeno. Per fortuna, però, le sue condizioni non sono gravi, e non risultano feriti. Per tutti solo un grosso spavento. I danni per fortuna sono stati minimi, poteva andare peggio.

