PONTECAGNANO,SI DA FUOCO È IN PERICOLO DI VITA

Una scena drammatica si è consumata nel pomeriggio di oggi sul ponte di Pontecagnano, dove un uomo di circa 50 anni, di nazionalità tunisina, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Il gesto estremo, avvenuto in pochi attimi e sotto gli occhi increduli di alcuni passanti, ha scatenato momenti di panico e sgomento.

L’uomo, avvolto immediatamente dalle fiamme, è stato soccorso da una automedica e un’ambulanza della VOPI, giunte sul posto in pochissimi minuti. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi in condizioni difficilissime, riuscendo a spegnere le fiamme e stabilizzare il ferito, che presentava ustioni di secondo e terzo grado su gran parte del corpo.

In condizioni gravissime, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Ruggi d’Aragona di Salerno, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La sua identità non è ancora stata resa nota, e restano ignote le motivazioni che lo hanno spinto a compiere un gesto tanto estremo.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto per i rilievi, stanno indagando sull’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi, dal disagio personale a motivazioni legate alla sfera economica o sociale.

Il tragico episodio ha sconvolto la comunità locale. In molti si interrogano sulle condizioni di solitudine e disperazione che possono condurre un essere umano a un atto tanto estremo. Un gesto che interroga la coscienza collettiva e impone, ancora una volta, una riflessione sul disagio invisibileche troppo spesso resta ai margini.

